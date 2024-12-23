中央傳要重編明年度總預算 中市總預算今三讀憂重編牽一髮動全身

中央傳要重編明年度預算，台中明年度總預算今甫在議會三讀通過，憂重編牽一髮動全身。（記者蘇孟娟攝）

2024/12/23 16:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央明年度總預算傳要重編，台中明年度總預算今甫在台中市議會三讀通過，台中市財政局指出，各縣市均需在明年度開始前通過明年度預算，對於中央總預算通過後再重編前所未見，若中央修改預算恐「牽一髮動全身」，全國各縣市預算書均要重編，只能等中央政策明確後再配合因應。

台中市財政局長游麗玲指出，台中市明年度獲中央補助包括462餘億的統籌分配款及530億的一般及計畫補助款，因明年度預算須在年底前通過，台中市明年度預算今已獲議會三讀通過，若中央要修改明年度預算書，牽一髮動全身，各縣市的預算書等於要重編。

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游麗玲說，且其中530億的中央補助預算中均是中央有公文核定後編入明年預算，新財劃法下，中央會調整哪部份的預算目前無從得知，未來若中央重編預算，要等中央修改補助的公文到地方才能再重編台中市明年度預算，但新年度即將到來，預算重編茲事體大，且中央通過總預算後再重編前所未見，目前只能等中央政策確定後再配合辦理。

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