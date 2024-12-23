台中騎士超車鑽車縫擦撞女大生倒地 捲入公車底爆頭亡

林男不慎與蔡女擦撞重心不穩摔倒後捲入公車底，遭公車後輪輾過當場爆頭慘死。（民眾提供）

2024/12/23 15:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區今天（23日）發生死亡車禍，根據曝光的行車紀錄器畫面顯示，當時林姓騎士從公車與另輛由蔡姓女大生騎乘機車中間，疑想「鑽車縫」超車，卻不慎與女大生擦撞，因此重心不穩摔倒後捲入公車底，遭公車後輪輾過當場爆頭慘死，警方除報請檢方相驗釐清死因，詳細肇因也將進一步分析鑑定。

這起死亡車禍發生在今天上午7時50分，地點在台中市南區中興大學附近的國光路段，經查，林姓男子（63歲）、就讀夜校的蔡姓女大生（18歲）分別騎乘機車沿國光路由南往北行駛，行經國光473號前發生擦撞倒地，當時1輛由周姓司機（53歲）駕駛的東南客運中型巴士公車，剛好打方向燈欲靠站停車。

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而林男倒地後隨即捲入公車底，接著頭部遭公車後輪輾過，當場死亡，蔡女僅手臂擦傷逃過死劫，稍早曝光的行車記錄器畫面顯示，林男原本騎在蔡女機車及公車後方，通過國光路與祥興路口後，林男疑想從公車與蔡女間的縫隙超車，結果先擦撞到蔡女機車，導致蔡女機車龍頭轉一圈後摔車倒在公車後方，僅手臂輕微擦傷，逃過一劫。

至於林男則是連人帶車往前滑，接著朝公車方向摔倒，頭部直接被公車後輪輾過；據了解，蔡女當時騎機車準備去上班，發生車禍後明顯飽受驚嚇，面對詢問都說「我不知道」，周姓司機則在客運公司人員陪同下，神情低落在交通分隊製作筆錄，詳細事故原因由警方調查釐清中，全案將朝過失致死罪方向偵辦。

林男原本騎在公車與蔡姓女騎士後方。（民眾提供）

林男疑想從公車與蔡女間的縫隙超車。（民眾提供）

林男不慎與蔡女擦撞重心不穩摔倒後捲入公車底，遭公車後輪輾過當場爆頭慘死。（民眾提供）

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