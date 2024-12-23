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    台中霧峰宮廟遶境鞭炮擋路 警硬起來大喊：收起來

    台中霧峰一間宮廟，昨天下午遶境卻擺放鞭炮佔據所有車道，員警硬起來要求「收起來」，維持至少一個車道可通行。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰一間宮廟，昨天下午遶境卻擺放鞭炮佔據所有車道，員警硬起來要求「收起來」，維持至少一個車道可通行。（記者陳建志翻攝）

    2024/12/23 15:06

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰一間宮廟，昨天下午舉辦遶境活動，雖事先有合法申請，不過昨天下午行經霧峰中正路時，廟方人員佔據所有車道擺放鞭炮想燃放，因已經影響車輛通行，一名員警見狀大喊「收起來」、「太離譜」，廟方人員聽到制止聲後，趕緊將車道上的鞭炮拿開，沒有影響車輛通行，讓目擊民眾大讚警方硬起來。

    據了解，霧峰區某宮廟昨天舉辦遶境活動，並合法申請昨天中午12點到下午5點舉辦遶境活動，不過昨天下午3點多遶境隊伍行經霧峰中正路時，突然有廟方人員在整個車道上擺放鞭炮，造成原本可以通行的最內側車道也受阻，一名員警看到立刻大喊「收起來、收起來」，並跑到前面要求廟方人員將擋住車道的鞭炮都撤走。

    員警告知廟方人員，這樣子將道路全擋住的行為太離譜，廟方人員也聽從指示趕緊將擺放在車道上的鞭炮都拿走，沒有造成交通受阻，警方「硬起來」執法的舉動讓目擊民眾都大讚。

    霧峰派出所所長廖敏男呼籲，民眾就算有合法申請路權，仍不能有違法或影響交通的行為，警方將嚴正執法，以維護公共秩序，保護民眾安全。

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