財劃法修正通過中市預計分262億餘元 議員陳淑華要求開臨時會

市議員陳淑華（右）和陳俞融（左）要求召開臨時會，請市府說明財劃法修正對台中市的影響。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/23 17:03

首次上稿：13:46

更新時間：17:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕財政收支劃分法12月20日修正通過，台中市計分配到262億餘元，中市議會今天上午進行總預算三讀會，在臨時動議時，民進黨市議員陳淑華指出，台中市人均分配稅款僅僅2.47萬元，位列六都倒數第二，強調議會有必要召開臨時會，要求台中市政府報告如何編製262億元的預算，獲得議員附議，大會同意要召開臨時會。

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議員陳淑華表示，整個財劃法修正後台中市所分配的稅款算是較低的，也對台中市不盡公平，台中市雖增加262億元，增幅58.8%，6都排第4名，跟原來的比例有落差，對台中市而言並不公平。

陳淑華表示，市政府自己也對財劃法修正認為分配不公平，計算公式及分配稅款都無法對比台中市所繳的中央稅，應該要有較高的分配稅款。

陳淑華認為，行政院中央今年補助台中市經費高達530億元，遠高於增加的統籌分配稅款，而這些公帑大多是計畫型補助，包括長照、幼兒補助、教育、人行道專案工程補助等等，擔心屆時會產生排擠作用。

陳淑華表示，台中市議會有必要召開臨時會要求台中市政府報告如何編列這262億元的預算，向議會報告如何使用並說明，議會也必須擔負監督的責任，以確保公帑花在刀口上、替人民顧好荷包創造最大效益。

議員質疑總預算協商後未有發言機會 議會應該改善

此外，今天總預算三讀確定統刪5.9億元，多位市議員表示，朝野要協商，應該要讓議員發言後，無法達成共識後再協商，而不是一開始就要協商，讓議員沒有機會表達；議長張清照則表示，會尊重議會。

議員林德宇表示，雖然議會所提出最後的刪減是由市政府做自行調整項目，但還是要求市政府能夠回應民進黨團隊預算刪減的訴求，針對浮編的預算、不該支出的宣傳預算，要求市長應該清楚提出，不應該完全的偏廢。

議員劉士州表示，朝野要協商，應該要讓議員發言後，無法達成共識後再協商，而不是一開始就要協商，協商完就政黨比例發言，不要讓議員沒有機會表達。

議員陳淑華也要求應給予議員充份發言，不應協商完就不能發言。議員吳佩芸表示，雖然她是無黨籍，沒有政黨，但反對統刪，因為不知道市府最後要刪什麼，也要求議會應該持不同意見得以表達意見。

市議員林德宇表示，總預算統刪，市府應說清楚要刪那些項目。（記者蘇金鳳攝）

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