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    台中宮廟主委普度遭轟8槍！雙槍殺手竟扮假志工

    發生槍擊案的土地公廟。（資料照）

    發生槍擊案的土地公廟。（資料照）

    2024/12/23 06:53

    首次上稿 12-22 22:38
    更新時間 12-23 06:53

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間土地公廟8月驚傳槍擊案，郭姓主委遭近距離開槍，所幸僅腿部中彈無生命危險。27歲張姓槍手則在犯案後攜雙槍赴警所投案，聲稱郭姓主委欠他乾爹幾百萬元，行凶前兩個月就多次勘查地形，並利用當志工名義觀察動態，當天趁普渡郭現身下手，檢方則在近日依殺人未遂等罪起訴張。

    63歲郭男是台中市西屯區一間土地公廟的主委，8月24日中午該廟正進行中元普渡，突然有一名男子騎車前來，趁郭現身辦公室時突然掏出插在腰際手槍，朝他腿部連開數槍，行凶後騎機車逃逸，警方獲報趕往處理，發現郭男右腿2處槍傷，所幸送醫後無生命危險。

    警方同時間組成專案小組偵辦，在現場發現6個彈殼及2個子彈，經調閱路口監視器畫面鎖定槍手逃逸路線時，涉案27歲張男則是攜帶2把槍及13顆子彈到警所投案，聲稱郭姓主委欠他已歿乾爹幾百萬元，為討公道2個月前就勘查地形，又假借幫普渡到宮廟當志工就近觀察郭動向，當天見時機成熟持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍。

    當時郭雙腳翹在茶几上其腿部中2槍血流如注，廟方人員見狀衝上前阻攔，此時張再連轟6槍但都沒有擊中郭；全案審理時，郭表示不認識張，也無所謂的債務糾紛，張男則坦承犯行，供稱槍彈是詹姓乾爹生前交付，檢方近日偵結，依殺人未遂、槍砲罪嫌起訴張。

    警方查扣的槍彈。（資料照）

    警方查扣的槍彈。（資料照）

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