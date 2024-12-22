梧棲浩天宮媽祖殿及觀音殿入廟歸火平安福宴 席開上千桌

浩天宮重建即將落成，今天率先舉行媽祖殿及觀音殿入火安座。（浩天宮提供）

2024/12/22 22:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中梧棲浩天宮具有301年歷史，因舊廟年久失修，2014年底展開重建，歷經10年即將落成，今晚在中港高中體育館前廣場舉行入廟歸火平安福宴，席開上千桌，場面盛大！

民政局長吳世瑋指出，浩天宮歷史悠久，主祀天上聖母，俗稱「大庄媽」或「潛水媽」，是海線地區重要的媽祖信仰中心，其廟宇建築與特殊的進香回鑾繞境「走大轎」儀式，分別被列為台中市文化資產歷史建築及無形文化資產，感謝主委陳起賀及重建主委王經綻帶領所有幹部費心籌劃重建事宜，相信落成後將完美再現浩天宮風華，並帶動地方發展。

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立法院副院長江啟臣表示，浩天宮是台中市12個百年宮廟之一，歷時十年重建，媽祖殿及觀音殿於今日順利入火安座，相信「大庄媽」慈悲靈驗，一定會庇佑大家平安、順利、賺大錢。

浩天宮重建主委王經綻指出，擁有300年歷史的浩天宮迎來第3次重建，歷時10年8個月，媽祖殿及觀音殿於今日率先入火安座，重建過程一路走來十分不容易，感謝市府及立委楊瓊瓔提供各項執照申請等行政協助，重建後廟地從原先的600多坪增加至4000多坪，提供民眾更優質的參拜場域，為浩天宮續寫歷史新頁。

浩天宮這次重建採「廟中廟型式」打造，其中正殿「媽祖殿」以傳統工法修復舊廟結構原地重建，後殿「觀音殿」則採廟中廟整建，兩側增設偏殿，還有仿造頤和園的天空彩繪長廊，更增建觀音殿、聖父母殿、五路財神殿、月老殿、太歲殿、光明殿、南北斗星君殿、神農大帝及地藏功德王菩薩殿、媽祖輔助神二十四司、水闕仙班十八將等九大殿堂，供奉神尊多達200多尊，堪稱全台配祠神最完整的廟宇。

民政局表示，浩天宮這次重建並創下台灣媽祖廟的多項紀錄，包括錫青銅鑄造媽祖爐、金箔打造媽祖神龕座，並採用72根手工石雕龍柱，由中國百花獎石雕非遺文化傳人蔣杰雄全手工打造，是台灣宮廟中罕見的藝術瑰寶；更敦請人間國寶寺廟彩繪薪傳藝師洪平順親繪龍堵壁畫、薪傳獎大師李登勝彩繪樑柱及人間國寶許哲彥老師施作剪黏創作，新舊融合，讓廟宇更增添文化深度與藝術價值。

浩天宮舉行入廟歸火平安福宴，席開上千桌，場面盛大。（浩天宮提供）

浩天宮舉行入廟歸火平安福宴，重建委員會主委王經綻上台致詞，感謝市府及立委楊瓊瓔的協助。（浩天宮提供）

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