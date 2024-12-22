財劃法台中增幅落後 蔡其昌、廖偉翔隔空交火

蔡其昌不解國民省黨台中立委支持讓台中吃虧的財劃法修正。（圖：蔡其昌服務處提供）

2024/12/22 19:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕財劃法三讀通過，政治角力仍延燒。民進黨台中市立委蔡其昌直指台中是全國第二大城，增加的預算卻是六都第4，痛批糟糕的修法讓台中「吃大虧」，不解台中的國民黨立委為何會支持；國民黨台中市立委廖偉翔則反批蔡其昌杯葛修法，爭取零預算，背棄選民與台中，根本「背骨」；蔡其昌則再回擊，評論加那麼多人身攻擊的詞彙，他對廖偉翔的指教感到非常遺憾與失望。

蔡其昌指出，這次藍白硬修財劃法，結果台中在是全國及六都人口第2大城市，拿到的金額比例只贏高雄跟台南，分了錢也會分工作，工作一樣多，得到的錢卻比台北市、新北市及桃園都要少，但台中市的立委竟去支持這種對台中不公平的法案，「這樣的立委，市民可以接受嗎？」，台中得到這麼不公平的法案，竟還去支持這個版本，令他百思不得其解。

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對此，廖偉翔反批蔡其昌根本背棄台中與選民，才是「背骨」，硬拗修法對台中不利，但事實是國民黨立委替台中爭取每年多增262億預算，反觀民進黨的台中市立委蔡其昌、何欣純杯葛修法，爭取金額更是零元，不幫忙還扯後腿，反對修法替台中爭取增加預算，令台中人心寒。

廖偉翔還說，過去8年民進黨執政每個院長都說要修財劃法，連總統賴清德當台南市長時也說過要解決不公不義的事唯有修財劃法，現在國民黨幫賴清憄解決不公不義的事了，若蔡其昌與何欣純覺得台中分太少，可以勇敢大聲說出來、為台中發聲，不是既未提自己的版本，又事後放馬後炮，讓人看破手腳。

對此，蔡其昌則再諷廖偉翔，強調雖然立場不同，但期待評論任何事件時，都可以不需要加入那麼多人身攻擊的詞彙，他對廖偉翔的指教感到非常遺憾與失望。

廖偉翔（圖）批蔡其昌才是背棄選民與台中，根本「背骨」。（圖：廖偉翔服務處提供）

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