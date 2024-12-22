霧峰農會攜手全台農漁會 打造「農創家超市大聯盟」

霧峰農會總幹事黃景建（右5），今天與立法院副院長江啟臣（右4）、立委何欣純（右6）等人共同為「農創家超市大聯盟」第一家霧峰門市剪綵。（記者陳建志攝）

2024/12/22 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區農會攜手全台農漁會直販所，共同組成「農創家超市大聯盟」，藉由串聯各地資源，拓展農產品的銷售通路，讓更多台灣農產走向市場，也將國際精品農產品引入台灣，今天並舉辦「霧峰區農會強化農漁會物流體系冬至市集暨農創家超市大聯盟啟動記者會」，除替聯盟第一間門市「霧峰店」剪綵揭幕，也將運用「農創家電商」平台，讓消費者能夠輕鬆在線上選購農產品。

霧峰農會今天舉辦「霧峰區農會強化農漁會物流體系冬至市集暨農創家超市大聯盟啟動記者會」，除霧峰農會總幹事黃景建，包括藍綠參選下屆台中市長最熱門的國民黨立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純與台中市副市長鄭照新、台中市議員李天生、林德宇、林碧秀、蘇柏興等人都出席。

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霧峰農會總幹事黃景建表示，台灣農漁會超市在提供新鮮在地商品具優勢，不過因各自經營、資源分散，難以形成規模效益，在市場競爭上仍有不足之處，因此透過整合區域農漁會，建立「農創家超市大聯盟」的聯盟機制共同行銷。

黃景建表示，「農創家超市大聯盟」結合農漁會物流體系與OK超商的配送網絡，不僅降低了農產品運輸成本，也創造了農民與消費者雙贏的局面。聯盟的產業鏈未來將與日本、新加坡等國家進行雙邊貿易，讓台灣的優質農產進軍海外，同時引進日本精品水果，豐富國內農產品選擇。

今天黃景建並與江啟臣、何欣純等人一起為聯盟第一間門市「霧峰店」剪綵，此間門市是由原本的霧峰區農會購物中心經台中市政府農業局輔導改造而成，空間設計更加開放、明亮，為民眾提供便利且舒適的購物體驗。未來民眾不僅能在此購買到霧峰和其他農會的農產，還有機會選購進口的優質水果。

江啟臣稱讚黃景建行事作風前瞻，包括釀造清酒，行銷通路非常強，率先把全國各農會的直販所整合成超市大聯盟，而且不只是實體，還將線上部分整合成農創家電商，未來希望整合中彰投的農業，在立法院民主議政園區的民主大草坪舉辦農業嘉年華。

何欣純稱讚黃景建總幹事願意出來整合，讓大家透過電商平台的農漁會超市大聯盟，就能買到最優質最在地最本土的農特產品，還把台灣農特產品銷售到國際上，現場並呼籲大家在現場或是回家，記得要用手機點進去「農創家」電商平台下單給「霧農大叔」黃景建總幹事，買爆他最近強力推銷吃火鍋時最需要的蔬果箱。

霧峰農會今天舉辦「霧峰區農會強化農漁會物流體系冬至市集暨農創家超市大聯盟啟動記者會」。（記者陳建志攝）

霧峰農會今天舉辦「霧峰區農會強化農漁會物流體系冬至市集暨農創家超市大聯盟啟動記者會」，霧峰光正國小帶來精彩的醒獅表演。（記者陳建志攝）

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