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    財劃法三讀通過 何欣純憂心：只談財源分配 沒談到職責

    立委何欣純表示，新的財劃法版本不夠公平且事權不統一，令人擔憂 。（何欣純提供）

    立委何欣純表示，新的財劃法版本不夠公平且事權不統一，令人擔憂 。（何欣純提供）

    2024/12/22 19:11

    〔記者歐素美／台中報導〕財政收支劃分法修正案三讀通過，民進黨立委何欣純表示，這次修法版本一為分配不夠公平；二是事權不統一，只談財源分配，沒有談到職責；最後則是沒有配套，多出的財源支出沒有規範，她認為不妥，未來恐可能會衍生出更大的城鄉區域發展不均狀況，實在令人擔憂。

    何欣純表示，財政收支劃分法討論多年應該修也可以修，但要討論清楚理性溝通如何分配，20日修法過程沒有充分討論，沒有事前的評估及合理試算基礎來理性溝通，國民黨輾壓式的三讀通過，未來恐可能會衍生出更大的城鄉區域發展不均狀況，實在令人擔憂。

    這次財劃法通過的修法版本，何欣純認為不妥之處，包括：一為分配不夠公平；二是事權不統一，只談財源分配，沒有談到職責；最後則是沒有配套，多出的財源支出沒有規範。

    何欣純說，以台中來說，財劃法修正後增加的幅度，不但輸台北、新北連桃園都輸，總額度六都排名也在第四，已經是全國第二大城市的台中市依國民黨版本只能分配到這樣，合理嗎？

    何欣純表示，過去多年，執政團隊希望蒐集更多地方意見，參考更多的指標因素影響評估，希望做到更公平合理的分配，以能夠促進台灣區域發展均衡的目標，這才是負責任的做法。

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