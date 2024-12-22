藍白強行通過3法 台中罷免不適任立委人潮絡繹不絕

台中民間團體發起罷免不適任立委，今天下午在中央書局騎樓前擺攤，參與連署民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

2024/12/22 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕立法院前天在朝野衝突下，藍白強行三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》修正案。今天台中有民間團體在中央書局騎樓擺攤讓民眾連署罷免不適任立委，連署民眾相當踴躍。志工說，參與連署的民眾這幾天明顯變多，大家對於藍白立委修法想沒收民眾罷免權相當氣憤，希望罷免掉台中第四、第五、第六選區不適任的國民黨立委。

台中民間團體自動自發發起罷免活動，參與「罷免456，台中三連罷」的民間團體，今天就在中央書局騎樓擺攤，接受民眾連署罷免，雖天氣冷颼颼，但現場詢問、參與連署的民眾絡繹不絕，大家站在窗邊、蹲在小桌子前，認真的填起連署書。

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參與罷免活動的志工「阿法」就說，從今年5月青鳥行動開始時，台中的民間團體就自動自發成立群組發起罷免連署，不過之前民眾可能不清楚罷免權，參與連署的民眾並不熱絡，不過上週開始民眾包圍國民黨，在立法院前抗議，加上藍白聯手通過《公職人員選舉罷免法》三法案後，可以感受到民眾的憤怒，這幾天主動連署罷免的民眾明顯變多。

一位住在西屯的陳姓民眾，今天特地到中央書局前連署，要罷免國民黨的立委廖偉翔，強調他在立法院正事不辦，名義上推動國會改革，但都在改革別人，沒有在改革自己，尤其上週五通過的《公職人員選舉罷免法》等法案，這些法案並不是優先法案，卻要強行通過，而且還想沒收民眾罷免權，讓人無法接受。

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