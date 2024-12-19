成效不彰！台中購物節3.6億預算 民進黨團喊刪

台中市府總預算明天（20日）二讀。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/19 19:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025年台中市政府總預算明天（20日）2讀，其中購物節3.6億預算，民進黨議會黨團認為對小店家的經濟並未有幫助，將刪除；此外，交通局罰金收入23.5億元，及號誌標線工程費2.8億元，需要提出說明始得動支。

台中市政府明年度總預算案編列情形，歲入預算總額1814.31億元，歲出預算總額為1908.10億元，另附屬單位預算案收入規模為1520.23億元，支出規模為1059.68億元，收支賸餘為460.55億元，支出較113年度增加62.70億元。

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台中市議會將在明天進行二讀，23日三讀，民進黨中市議會黨團總召蕭隆澤表示，台中市政府總預算逐年增加，黨團整理出黨團成員刪除意見，其中預算較高的有購物節預算3.6億元，交通罰款收入23.5億元、標誌標線工程2.8億等，黨團成員認為購物節已第6年，但對小規模的店家無助，因此要求全刪，而罰款收入編如此高，但台中市的交通卻未改善，要求說明才能動支。

另外，黨團還要求刪除第二預備金5億的部分預算，認為保留款相當高，不必編如此高，有人建議刪5千萬，有人建議刪1.5億元。另外，數位治理局的「公安稽查管理平台」975萬，因有個資外洩疑慮全刪。蕭隆澤表示，黨團明天上午將先召開黨團會議最後決定。

不過，議會原本65人，有三位市議員選上立委，其中原民市議員補選，目前議會有63人，民進黨人數只有24人，在議會是少數，預料將進行朝野協商。

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