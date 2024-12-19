台中北屯巨蛋2期社宅動土 300戶預計2028年完工

台中北屯區巨蛋二期社會住宅19日動土。（記者蔡淑媛攝）

2024/12/19 16:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北屯區巨蛋二期社會住宅今天動土，市府斥資近18億興建300戶，預計於2028年完工，與明年完工的巨蛋一期社宅總戶數達到860戶，市府宣告全市社宅完成與興建中達到9391戶，預計下週將開工北屯洲際社宅，將突破一萬戶。

市長盧秀燕今天開工表示，北屯巨蛋二期好宅是台中非常重要的社會住宅，該地原是眷村，眷村遷建完畢後成為閒置土地，市府拿出「肉地」興建社會住宅，第一期已經開工、明年將完工，加上開工的第二期，共有860戶。

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當地同榮里長王煌照表示，里民有2200人，大多是透天及12、13層以下的社區大樓，近年北屯十四期發展快速，除社宅興建，還有多件大型建案，3年將增加上千戶，由於里內多巷弄，建議盡快做好交通配套，與巨蛋相隔的崇德19路計畫延申至豐樂北二路，能盡快打通，並往南延申至后庄路。

巨蛋二期社宅預計規劃地上12層、地下3層，興辦300戶，並呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型，一樓規劃有日間照顧、托幼及商業空間，二樓、三樓設有親子閱讀室、韻律教室、共享廚房及社區農園等，並藉由環形主入口廣場及街角廣場入口，將人流引入社區公領域，營造多元開放的社區環境，預計於2028年完工。

都發局統計，台中市目前興辦社宅已達9391戶，包括完工及入住有3668戶，以及興建中有5723戶，規劃在2027年前陸續完工，下週北屯洲際社宅840開工，將達到10231戶。

盧秀燕表示，台中的社會住宅位於精華地段，「567777」社宅租金折數方案是全國最優惠，入住民眾均享有首年5折、第二年6折、第三年後都享7折的租金優惠，中央拜託台中市興建8000戶好宅，台中目前興建完成及已開工的社宅已超過9300戶，不但達標且超標。

市長盧秀燕為北屯巨蛋二期社宅動土，第一期已經開工，加上開工的第二期，共有860戶。（記者蔡淑媛攝）

巨蛋二期社宅預計規劃地上12層、地下3層，興辦300戶，呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型。（記者蔡淑媛攝）

巨蛋一期社宅有560戶，將於明年完工。（市府提供）

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