為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中北屯巨蛋2期社宅動土 300戶預計2028年完工

    台中北屯區巨蛋二期社會住宅19日動土。（記者蔡淑媛攝）

    台中北屯區巨蛋二期社會住宅19日動土。（記者蔡淑媛攝）

    2024/12/19 16:15

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北屯區巨蛋二期社會住宅今天動土，市府斥資近18億興建300戶，預計於2028年完工，與明年完工的巨蛋一期社宅總戶數達到860戶，市府宣告全市社宅完成與興建中達到9391戶，預計下週將開工北屯洲際社宅，將突破一萬戶。

    市長盧秀燕今天開工表示，北屯巨蛋二期好宅是台中非常重要的社會住宅，該地原是眷村，眷村遷建完畢後成為閒置土地，市府拿出「肉地」興建社會住宅，第一期已經開工、明年將完工，加上開工的第二期，共有860戶。

    當地同榮里長王煌照表示，里民有2200人，大多是透天及12、13層以下的社區大樓，近年北屯十四期發展快速，除社宅興建，還有多件大型建案，3年將增加上千戶，由於里內多巷弄，建議盡快做好交通配套，與巨蛋相隔的崇德19路計畫延申至豐樂北二路，能盡快打通，並往南延申至后庄路。

    巨蛋二期社宅預計規劃地上12層、地下3層，興辦300戶，並呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型，一樓規劃有日間照顧、托幼及商業空間，二樓、三樓設有親子閱讀室、韻律教室、共享廚房及社區農園等，並藉由環形主入口廣場及街角廣場入口，將人流引入社區公領域，營造多元開放的社區環境，預計於2028年完工。

    都發局統計，台中市目前興辦社宅已達9391戶，包括完工及入住有3668戶，以及興建中有5723戶，規劃在2027年前陸續完工，下週北屯洲際社宅840開工，將達到10231戶。

    盧秀燕表示，台中的社會住宅位於精華地段，「567777」社宅租金折數方案是全國最優惠，入住民眾均享有首年5折、第二年6折、第三年後都享7折的租金優惠，中央拜託台中市興建8000戶好宅，台中目前興建完成及已開工的社宅已超過9300戶，不但達標且超標。

    市長盧秀燕為北屯巨蛋二期社宅動土，第一期已經開工，加上開工的第二期，共有860戶。（記者蔡淑媛攝）

    市長盧秀燕為北屯巨蛋二期社宅動土，第一期已經開工，加上開工的第二期，共有860戶。（記者蔡淑媛攝）

    巨蛋二期社宅預計規劃地上12層、地下3層，興辦300戶，呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型。（記者蔡淑媛攝）

    巨蛋二期社宅預計規劃地上12層、地下3層，興辦300戶，呼應巨蛋圓形的意象，採用大量圓形幾何造型。（記者蔡淑媛攝）

    巨蛋一期社宅有560戶，將於明年完工。（市府提供）

    巨蛋一期社宅有560戶，將於明年完工。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播