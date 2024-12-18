潭水亭前攤商佔用停車格及違規擺攤 中警今年7月至今共取締118件

潭水亭前的復興路，許多攤商長期占用停車格或違規擺攤。（記者歐素美攝）

2024/12/18 13:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭水亭觀音媽廟是當地信仰中心，宮廟周邊是傳統市場，但部分攤商長年占用汽、機車停車格擺攤做生意，讓地方民眾頭疼。大雅警分局表示，攤商違停今年7月至今共取締118件，將持續取締違法；經發局表示，該路段攤商未申請營業許可，將輔導攤商自組自治會，減少違規。

潭水亭觀音媽廟周圍為傳統市場，上午常吸引大批民眾前往採買，廟前約300公尺長道路，長年遭攤商占用路邊汽、機車格，甚至違停紅線做生意，致居民抱怨常找不到停車位。

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居民指出，潭水亭觀音媽廟前的復興路二段，攤販聚集擺攤做生意至少2、30年，因違停、堆放雜物等亂象多，市府於10餘年前在路邊畫設汽、機車停車格，但攤商仍直接占用車格賣東西，讓地方相當頭疼。有居民表示，假日在家睡覺休息，一早5、6點就接到攤商電話要求移車，只因攤商要擺攤做生意，真不知到底誰才違規？

攤商則表示，有購買公有停車格月票，才利用停車格販售物品，大家討口飯吃，民眾抱怨，他們也很無奈，希望市府能協助就地合法或設置攤商區。

台中市政府經濟發展局市場管理科指出，針對道路型攤販，市府於2016年訂定「台中市攤販集中區設置管理自治條例」，以管理中華夜市、逢甲夜市等道路型市集。根據自治條例，道路型攤販須在2019年前申請營業許可，潭水亭觀音媽廟前的攤商未向市府申請合法，將優先輔導業者自組自治會或委員會，避免占用車格或違停做生意。

大雅警分局指出，攤商未經許可在道路上擺攤行為已違反道路交通管理處罰條例，將處1200至2400元不等罰鍰，從今年7月至今，共取締該路段違規攤商118件，將持續取締違法。

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