推薦中市狼教練的教練 江和樹爆疑有性騷紀錄仍任教

民眾黨議員江和樹再爆料，指台中狼教練是一位有性騷紀錄的老教練引薦，目前仍在某國小任職。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/18 12:11

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕台中某國小爆棒球狼教練疑性侵學童，今天再爆案外案，民眾黨市議員江和樹今天開記者會再爆料，狼教練是由一位老教練所推薦入該國小，但是該老教練2021年10月在該國小因涉摸女學童大腿性騷而遭性平調查，竟只上4個月性平課程；老教練當年11月17日離職，2022年1月到台中市另一個學校擔任教練，他痛批教育局還在幫忙，而某國小的前任校長還說謊是老教練是吃檳榔及罵髒話才離職，學校根本沒有審查，要求警察局要好好調查。

台中市長盧秀燕表示，這就是為何要全市對各級學校再清查一遍，對於教育失職的人員也會調查及追究；警察局長李文章表示，會與教育局一同調查。

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老教練目前任職的國小校長表示，老教練是該校棒球隊的鐘點教練，2022年1月到任，有查系統上並未有任何不適任的紀錄，老教練每天利用放學後4點半到6點半，帶學生到棒球場練習，至今並未傳出任何狀況，校方也未接獲學生或家長投訴，強調老教練是該校棒球隊3位教練其中之一，很認真盡責，從未傳出任何問題，出事的狼師教練是成人，是獨立的個體，不能說師父就會教徒弟性侵。

江和樹指出，根據調查，狼教練是目前仍在台中其他一個某國小任職的一位老教練所介紹，該位老教練在2021年11月離職，但前校長竟說因為家長不滿意該教練吃檳榔及罵髒話才離職，但實情是因性平而離職，懷疑前校長包庇。

江和樹表示，老教練2021年10月爆摸女學童大腿性騷，校方通報性平，在2021年11月離職，隔一個月又在2022月1月到另個學校任教，至今已經2年以上的時間，到底還有多少孩童遭受折磨，要求市府的專案小組一定要好好調查。

江和樹痛批，目前老教練就職的國小，當時通報系統已可註明，為何學校還任用？根本沒有審核。

他痛批教育局還在幫老教練，竟說沒有不適任只是觸摸，但有熊抱未滿12歲以下孩童，已是強制性騷，是公訴罪，性平的過程是否有避重就輕？結果竟只上4個月性平課程。

江和樹表示，教育局外聘好的專業人員了，為何無法了解清楚？前校長模糊焦點，批明明有很多好的教練，為何要用性侵小朋友的教練？

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