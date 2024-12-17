台中狼教練猥褻31學童 曾對球員呼掌、歐打被通報

聘任狼教練的校長向家長與學童鞠躬致歉「校長讓你們受傷了，對不起！」（記者蔡淑媛攝）

2024/12/17 18:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中某國小棒球教練驚爆把小球員當成後宮，伸狼手猥褻逼迫口交，甚至要求小球員互摸、肛交，還涉嫌錄下猥褻過程，行徑令人髮指，目前已遭羈押禁見。這名教練還爆出去年曾對球員呼巴掌、棍打一對球員兄弟，校方通報不當管教，今天聘任該教練的前校長坦承當時未繼續追查，否則能及早發現，也向家長與學童鞠躬致歉「校長讓你們受傷了，對不起！」

這名狼教練從2019到今年11月停聘，教過上百名學生，該教練是學校原來的球隊教練推薦，戰績一般、招生情形還好，但與學童、家長相處得很好，也因教練單身未婚來學校服務，學校也把他當家人，前幾年他家失火，學校及家長也幫他募捐，有家長甚至幫他在外租屋，因此聽到此事（疑似性侵），非常氣憤。

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校長指出，這名教練任教5年以來也無人反映被性侵、猥褻等異狀，僅在去年有一對高年級兄弟不滿教練嚴格管教，被呼巴掌、用棍子打腿，學校進行校安通報不當管教並進行清查，當時學校決定不續聘，但家長決定原諒、不再追究。

校長說，由於教練態度誠懇，加上這名教練與家長關係密切，因此聘期從一年一約長聘改成半年一聘，並加強巡視，及陪練時有組長老師協同，而換成短聘也是為（解聘）做緩衝，不會讓家長覺得要換教練，沒想到10月就爆出疑似性侵案。

踢爆該校棒球教練性侵案的議員江和樹質疑，這對被不當管教的小球員可能根本是不服從被性侵，才被歐打，而教練在教室性侵學童，5年來不斷重覆發生，學校竟不知情，聘任有強制猥褻前科的教練，事後也未查核，實在很離譜。

校長坦言，這是學校最大的疏失，由於他拿良民證，沒家長指控，沒再對教練做稽核，他向家長及學生致歉，學校沒嚴格落實查核，會用最大的努力讓罪惡無所頓形，也會陪孩子做好心理輔導。

聘任狼教練的校長表示，這名教練來學校服務，學校也把他當家人，前幾年他家失火，學校及家長也幫他募捐，有家長甚至幫他在外租屋，因此聽到此事（疑似性侵），非常氣憤。（記者蔡淑媛攝）

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