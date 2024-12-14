高材生墮落當「製毒師」！種大麻市價近3千萬 學長學弟被羈押

警方搜索公寓，發現兩人嘗試提煉大麻煙油。（警方提供）

2024/12/14 10:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊於今年初在中市太平區查獲許姓男子持有大麻花毒品，向上溯源竟發現，毒品來自張姓與顏姓男子，更另警方驚訝的是，兩人都是台灣最高學府農業相關科系畢業，是同系的學長與學弟，他們於外國英文網站自學種植大麻技術，購買大麻種子，承租公寓種植大麻，還嘗試製作大麻煙油，但警方也發現多盆枯死的大麻，顯示「理論與實務還是有很大差距」，檢方聲押獲准。

日前才有國中理化老師梁大晏，被桃園地區黑道份子吸收，傳授製毒技術，宛如「台版絕命毒師」，被桃園地方法院重判7年9月徒刑。台中市警局刑警大隊於今天（14日）公布這起高材生種大麻的罕見毒品案，也不禁唏噓「國立大學高材生，竟自甘墮落為製毒師」，這兩人於大學畢業之後，從事肥料商工作，警方查扣的大麻等毒品，估計市價達2850萬。

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中市警局刑警大隊於今年初，查獲許男攜帶毛重15.36公斤的二級毒品大麻花，溯源追查來源，發現上手是張男與顏男，兩人都是國立大學農業相關科系畢業，顏男是學長，張男是學弟，兩人同為34歲。

警方於今年7月，搜索兩人承租的一棟外觀老舊公寓時，驚見這對學長學弟，正在租屋處實驗大麻菸油的提煉，當場起獲活體植株86株、大麻花成品毛重2520公克、毒郵票4包、乾燥大麻毛重1萬433公克、大麻煙彈18支、少量大麻煙油、毒品錠劑177包等毒品，以及栽培製造工具一批。

不過，員警也於現場查扣多盆枯死的大麻，顯示「理論與實務還是有很大差距」，全案依毒品危害防制條例法辦，台中地檢署認為犯罪嫌疑重大，向台中地方法院聲請羈押獲准。

警方於現場查扣的毒品，包含毒郵票（左上）與大麻（左下）等，市價約2850萬元。（警方提供）

警方搜索兩人承租公寓，查扣大麻等毒品。（警方提供）

警方搜索公寓，發現乾燥的大麻等半成品與工具設備。（警方提供）

警方發現多盆枯死的大麻，顯示「理論與實務還是有很大差距」。（警方提供）

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