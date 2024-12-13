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    性侵3女入獄秦偉客串微電影得獎 申請假釋第3度被打槍

    服刑中的藝人秦偉客串演出的法務部矯正署台中監獄微電影《記憶中的味道》，拿下銅獎。（擷取自影片）

    服刑中的藝人秦偉客串演出的法務部矯正署台中監獄微電影《記憶中的味道》，拿下銅獎。（擷取自影片）

    2024/12/13 21:28

    〔記者張聰秋／彰化報導〕藝人秦偉因性侵案服刑中，日前客串演出法務部矯正署台中監獄微電影《記憶中的味道》，參加彰化縣政府舉辦的微電影創作比賽，拿下銅獎。然而，這部充滿對自由渴望與家鄉情懷的作品，無法改變現實，秦偉第3次申請假釋，還是「條件不符」被駁回。

    彰化縣政府今年舉辦第5屆「尋找彰化味．小城之美～微電影創作獎徵選」，總獎金60萬元。《記憶中的味道》由矯正署台中監獄製作，講述來自彰化的教誨師與3名受刑人「小傑」、「小盟」、「小偉」在獄中憶起家鄉美食與景點，情感濃厚，展現地方人文風貌，榮獲銅獎。

    影片中特別吸睛的是3名台中監獄受刑人飾演者，都是藝人出身。秦偉飾演「小偉」，以真摯自然的演技，與室友一邊分享彰化知名小吃二林肉圓壽、不二坊蛋黃酥、溪湖羊肉爐，一邊暢談重獲自由後要「吃遍彰化」的夢想。劇中，3人約定出獄後先到鹿港天后宮拜拜，再細細品味家鄉美食，展現對自由的渴望及對家鄉的思念。

    然而，現實是慘酷的，審議委員會駁回理由是秦偉所涉強制性交案件手段暴力，對3名受害者造成嚴重的身心創傷。此外，他在監內雖參與矯正教育，但未展現足夠誠意彌補過錯，經綜合考量，認定他不符假釋標準。

    客串演出的台中監獄受刑人都下藝人出身。（擷取自影片）

    客串演出的台中監獄受刑人都下藝人出身。（擷取自影片）

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