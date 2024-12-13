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    使用率低！ 台中市健行國小天橋12/28拆除

    台中健行國小天橋因使用率低，12月28日將拆除。（圖：市府提供）

    台中健行國小天橋因使用率低，12月28日將拆除。（圖：市府提供）

    2024/12/13 20:43

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區健行國小校門附近設有天橋，由於天橋使用率低，且天橋墩座占用人行道，造成行人空間狹窄，地方屢有拆除意見，建設局爭取中央補助加上市府預算，天橋將於28日拆除，未來將優化周邊人行空間。

    建設局將投入9240萬元推動「健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程」，建設局長陳大田指出，健行國小附近設有天橋，原為讓學童安全跨越健行路兩側，但因附近有行人穿越道，天橋使用率低，且天橋墩座佔據人行道空間，影響通行，地方屢有拆除天橋建議，經與校方、家長會及地方代表勘查後達成拆除共識。

    陳大田指出，自今年3月15日起見試辦封閉天橋，歷經8個月以來未有民眾反映不便，目前訂12月28日拆除，原天橋橋柱空間將改作人行通道，並配合擴大停等區及行穿線退縮等人本配套措施，全面提升路口行人穿越安全性，將改善健行路及健行國小周邊人行道長度達2公里，包括拓寬健行路人行道至2.5公尺，並透過學校圍牆退縮1.5公尺，將校園旁巷道的1公尺寬標線型人行道，優化為2.5公尺的實體人行道，提供學童與市民更安全舒適的行人空間，預計明年下半年完工。

    建設局指出，為減少拆除天橋作業對交通的影響，施工將選在假日進行，避開平日車流尖峰時段，預計於12月28日上午8時30分至下午5時30分完成拆除，期間健行國小周邊道路將全線車道封閉，提醒市民減速慢行。

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