曾宇謙聯手希爾法演繹經典 網評「動聽入神到最後音符」

曾宇謙（左）與羅漢．德．希爾法在屯區藝文中心演藝廳合奏樂曲。（圖由台中市文化局提供）

2024/12/13 19:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕小提琴獨奏家曾宇謙下午在台中屯區藝文中心演藝廳舉辦演奏會，與鋼琴家羅漢．德．希爾法（PIANO Rohan De Silva）合奏「流浪者之歌」等知名樂曲，兩人琴音精美契合，台中市高中、國小師生目睹大師風采報以熱烈掌聲，益民國小學童表示，以後也要當獨奏家，巡迴演出感動全世界聽眾。

曾宇謙風采迷人在中台灣擁有不少學生粉絲，今天下午與鋼琴家羅漢．德．希爾法第4度合作，在太平區為師生演奏柴可夫斯基「憂傷圓舞曲」、薩拉沙泰「卡門幻想曲」等名曲，吸引19所大里、豐原、東勢、清水、沙鹿、大甲區高中及國小，數百名師生到場親炙大師風範，感受到國際級音樂震撼。

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台中市府副秘書長張大春、文化局長陳佳君在台下享受樂音，眾人認為曾宇謙琴音溫潤動人，而羅漢．德．希爾法鋼琴聲精準，兩人完美契合讓師生們度過美好午後時光。

曾宇謙在11月陪同國立台灣交響樂團前往歐洲巡演，當時在奧地利等5個城市演出，並在捷克獨奏貝多芬「D大調小提琴協奏曲」，獲日籍指揮大植英次（Eiji Oue）稱讚「不只是音樂家，而是層次更高的藝術家。」

曾宇謙將與鋼琴家羅漢．德．希爾法第4度合作，網友曾評論兩人的聯手演出，是「從第5秒開始就動聽、入神到最後的音符」，兩人將於12月16日在台北國家音樂廳，為樂迷獻上以「舞」為題的經典小提琴名曲。曲目詳情可詢MNA牛耳藝術。

台中市大里、豐原、東勢、清水、沙鹿、大甲區師生，聆聽曾宇謙與羅漢．德．希爾法合奏樂曲。（圖由台中市文化局提供）

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