慢飛天使才藝練1年 耶誕發表獲滿堂彩

家扶慢飛兒童展現一年努力練習才藝成果，表演歡樂聖誕組曲。（台中發展學園提供）

2024/12/13 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家扶基金會台中發展學園致力於早期療育，設計音樂、舞蹈與體能相關才藝課，經過一年努力練習，今天舉辦才藝成果發表暨聖誕Party，舞咚隊孩子太鼓打擊出完整曲目、舞蹈隊表演歡樂聖誕組曲，迎得滿堂彩。

成果發表會邀請13年前畢業學員曾恩通回娘家演出，以陶笛、薩克斯風與非洲鼓的精彩表演，為慢飛家庭注入無比的希望與勇氣，恩通是唐氏症寶寶，目前就讀台中特教學校高二，憑藉對藝術的熱愛與家人的支持，國小時期通過街頭藝人考試，至今完成超過300場公益演出。

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恩通在今年奪術全國心智障礙者才藝大賽表演藝術類音樂表演青少年組第二名，他也將繪畫義賣所得捐贈給弱勢族群，展現愛心與社會責任，台中發展學園張緡鏐表示，他是弟妹們學習榜樣，也讓家長看到慢飛孩子的無限可能。

台中發展學園為滿足慢飛孩子的多元學習需求，設計音樂、舞蹈與體能課程，提供孩子更多發展興趣與專長機會，一年來的學習展現太鼓、舞蹈，也有體能隊的孩子勇敢挑戰3公里路跑，打出自信、舞出興趣、跑出成就，張緡鏐說，孩子找到自信與成就，也讓社會看見潛力與夢想。

曾恩通表演陶笛、薩克斯風與非洲鼓。（台中發展學園提供）

家扶慢飛兒童展現一年努力練習才藝成果，太鼓打擊出完整曲目。（台中發展學園提供）

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