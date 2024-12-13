台中市電動車免費停車優惠元旦取消 充電車格「按表計費」

台中市電動車免費停車優惠明年元旦起取消。（圖：市府提供）

2024/12/13 18:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕考量台中市電動車已逾1萬1千餘輛，落實使用者付費，市議會今日通過明年元旦起，試辦公有充電停車格採停車與充電分開計費收費，「充多少電收多少費用」，另停放公有停車格含充電車格全面修正為第一小時免費，其餘比照現場費率收費；另若停充電車格不充電則開罰600-1200元。

台中市府為鼓勵綠色運具，電動車停放全市公有停車格全面不收費，連停放充電車格充電也不收費，衍生佔用停車格等亂象，考量電動車數愈來愈多，基於使用者付費，交通局去年7月起針對電動車停充電車格改採累進費率收費，第一小時收20元，之後每小時收40元，停一般停車格仍免費優惠。

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但累進費率收費下消費者無從得知實際充電數，常有人質疑收費標準，交通局考量其他五都均改採充電車格將停車費與充電費分開計費，讓充電費透明化，也提修正收費計畫，今獲議會通過自明年元旦起試辦。

交通局長葉昭甫指出，明年起電動車停放公有充電車格，停車費和充電費將分開計價收費，電動車停公有停車格無論是否為充電停車格，第1小時享免費優惠，第2小時起以現場費率為準收費，目前現有費率每小時20-30元不等；至於充電費用另計，台中市停管處指出，目前電動車充電車格普遍收費慢充椿每度電約收8-10元，快充椿每度約收費10-12元，市府會訂充電收費標準，幫消費者把關。

葉昭甫指出，目前全市公有停車場設有406支電動車充電椿，預計今年底前會再增設達到888支充電椿，舊有的電動車充電椿因無法顯示充電度數，因此無從計價收電費，目前已改設，明年起可讓電動車充電情況透明化，落實使用者付費且充多少電收多少電費。

此外，交通局指出，現有公有停車場充電車格自去年7月起實施累進費率收費後，平均使用率約36%，閒置率約63%，有效改善佔用充電車格等亂象，未來會再逐步建置充電椿；另充電車格停車費與充電費分開計價後，為避免電動車佔用充電車格，若只停車不充電則會開罰600-1200元，請消費者留意。

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