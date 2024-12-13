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    繽紛迎耶誕 台中豐原3大燈區點燈

    陽明市政大樓前廣場以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，受到親子喜愛。（記者張軒哲攝）

    陽明市政大樓前廣場以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，受到親子喜愛。（記者張軒哲攝）

    2024/12/13 18:47

    〔記者張軒哲／台中報導〕耶誕將至，台中市綠空廊道豐原段數十個燈飾上週率先點亮，繽紛吸睛，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」三大區域精心布置各式耶誕燈飾，今夜亮燈至明年2月17日展出，豐原區的燈飾設有福祿葫蘆、大雪人、耶誕老公公跳出禮物盒等特色造型，為市民和遊客帶來視覺盛宴。順遊豐原周邊景點，感受節慶氣氛。

    綠空廊道豐原段數十個12生肖與卡通燈飾上週點亮，讓豐原民眾搶先拍照。台中市府布置的燈飾今晚陸續點燈，洋溢年節氛圍。

    豐原區燈飾布設主要集中於河岸空間，市府指出，不僅展現水環境改善成果，也希望透過美麗的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，促進豐原地區觀光經濟發展。

    陽明市政大樓前廣場以「耶誕老公公跳出禮物盒」為主題，象徵市府對市民的真摯祝福，耶誕老公公最受親子喜愛，入夜後家長帶孩子拍照，場面歡樂。

    此外，葫蘆墩圳及軟埤仔溪也布置寓意祈福與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」妝點兩旁，象徵軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區，以「日光廊道」作為迎賓入口，並以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中。

    另外，葫蘆墩公園第四區豐洲路竹跡館前明天下午有耶誕市集，晚上6點有耶誕樹點燈儀式。

    豐原「軟埤仔溪周邊」的燈飾設有大雪人受到親子青睞拍照。（記者張軒哲攝）

    豐原「軟埤仔溪周邊」的燈飾設有大雪人受到親子青睞拍照。（記者張軒哲攝）

    豐原「軟埤仔溪周邊」的燈飾設有大雪人，欄杆布置燈光，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    豐原「軟埤仔溪周邊」的燈飾設有大雪人，欄杆布置燈光，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」妝點。（記者張軒哲攝）

    蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」妝點。（記者張軒哲攝）

    綠空廊道豐原段數十個可愛燈飾搶先亮燈，繽紛吸睛。（記者張軒哲攝）

    綠空廊道豐原段數十個可愛燈飾搶先亮燈，繽紛吸睛。（記者張軒哲攝）

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