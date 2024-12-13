30年前受機車行房東照顧 馬來西亞夫妻來台找到恩人

馬國男子周國飄（中）與妻子找到機車行林姓房東（左）。（圖片由讀者提供）

2024/12/13 17:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕馬來西亞籍男子周國飄30多年前來台中打工，常受機車行林姓房東照顧並也牽線認識妻子，周男帶妻兒重遊台中，警方僅憑憑1張舊的7碼電話及舊地址紙條前往太平區尋人，經由機車行同業找到房東，周國飄握緊林朝圳雙手聊起過往，含淚感謝「當年在異地感受到溫暖」。

太平警分局今天表示，周國飄帶著妻兒7日來到台中、南投及嘉義縣市，找尋當年在餅乾工廠打工的恩人，由於僅憑1張泛黃紙條，手寫地址經過門牌整編、電話也是舊7碼，興隆村等相關街景改變面貌，宏龍派出所警員陳穎錚、陳慶全帶往光興路一帶尋人。

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警方得知房東林朝圳曾經營機車行，沿光興路探訪機車行店家，走了數公里後找到陳姓機車行老闆，依稀記得有個「林姓同業」歇業超過20年，陳老闆僅知曾住在附近「茶寮」，但不確定是否是要找的人，員警帶著周姓夫婦一家趕往光興路產業道路，果然找到林朝圳夫妻完成尋人任務。

警員陳穎錚表示，70多歲的林老闆老花無法認出周男，周男開心說「老闆都沒變」，自己是當年差點付不出房租小伙子，兩人開心相認，周男還拿起手機視訊當年馬國同鄉，謝謝老闆曾借機車出遊。

周國飄回憶說，當年隻身來台透過同鄉牽線，林老闆用便宜房租收留異國遊子，假日大方借用機車行內機車，騎車到日月潭聯誼也因此認識妻子，「老闆真的對自己很好」。

雙方以茶會友聊起30年前往事，回憶湧上心頭，林朝圳還用視訊問候馬國友人，直呼當年小伙子都長大，周姓夫妻非常激動並感激重逢之旅，互留聯繫方式期待下次再來台相會。

周國飄憑舊紙條找尋台灣恩人。（圖片由讀者提供）

馬國男子周國飄（左3）一家來台感謝林姓房東（左2）照顧。（圖片由讀者提供）

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