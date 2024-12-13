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    台中「和牛EMPEROR」賣過期肉重罰 檢舉獎金曝光

    台中市「和牛EMPEROR」今年4月被衛生局查，獲囤放大量過期的鹿兒島黑毛和牛。（衛生局提供）

    台中市「和牛EMPEROR」今年4月被衛生局查，獲囤放大量過期的鹿兒島黑毛和牛。（衛生局提供）

    2024/12/13 16:39

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市頂級和牛燒肉店「和牛EMPEROR」，今年4月遭爆有過期肉，被衛生局查獲店內存放過期和牛，連醬料、冷麵等食材也過期，共14品項共261.4公斤，依食安法重罰168萬元，食安處將待業者罰鍰全數繳清後，依實收罰款50%，核發檢舉獎金84萬元。

    衛生局表示，和牛EMPEROR使用逾期食材案，台中地檢署今（13日）偵結，依共同詐欺取財及販賣逾有效日期食品等罪嫌提起公訴，業者已針對罰款分期繳納中，預計在今年底全數繳清，該店址也被新業主收購，經申請復查合格後，已經正式對外營業。

    台中市食安處表示，「和牛EMPEROR」儲存逾期牛肉等食材案，食安處查獲過期牛肉18箱共219塊，冷麵60包，還有21盒味噌等8項過期食材，業者坦承部分原料係因未落實先進先出，違規逾期存放，並聲稱冷藏和牛肉到期後即分裝冷凍保存，僅作為內部員工訓練用未販售給消費者，食安處核對銷售明細與業者說詞不符，且逾期儲存即確實違反食安法規定。

    食安處當時現場封存該等問題產品，並依法重罰168萬元、勒令停業，封存的逾期原料業已8月8日完成銷毀，業者在8月1日完成辦理停業，由他公司承接營運，食安處將持續不定期稽查。

    食安處指出，為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，食安處將待業者罰鍰全數繳清後，依實收罰款50%，核發檢舉獎金計84萬元。

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