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    拚城市外交！台中市與日本宮崎縣締結姊妹市

    台中市今天與日本宮崎縣締結為姊妹市。（記者蘇孟娟攝）

    台中市今天與日本宮崎縣締結為姊妹市。（記者蘇孟娟攝）

    2024/12/12 19:00

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今天與日本宮崎縣締結姊妹市，這也是台中市第一個日本姊妹市，市長盧秀燕指出，台中市與日本原本已交流密切，台中與宮崎縣均有「日南」火車站，去年才結交姊妹車站，兩地也均發展棒球，盼未來多方交流；日本宮崎縣知事河野俊嗣也說，期待雙方關係能「鴻圖大展」。

    台中市拚國際城市外交，目前已跟14個國家締結28個姊妹市、13個友好城市及1個觀光友好城市，今日再增與日本宮崎縣締結姊妹市，也是台中市跟日本締結的首個姊妹市，之前台中與日本9個城市締結友好城市。

    今日與宮崎縣締結姊妹市簽約儀式，宮崎縣知事河野俊嗣率包括17名議員及企業界等的40人代表團參與。

    盧秀燕強調，台中跟宮崎縣各有文化及觀光資源，近日世界12強棒球錦標賽才在日本落幕，台中市是世界棒球之都，宮崎縣也是日本職棒重要春訓場地，未來盼雙方在觀光、經濟、文化及教育均有深入合作及交流。

    河野俊嗣則說，他是三鐵愛好者，也擁有出身台中的自行車大廠捷安特的自行車，對台中市有不同情感，宮崎縣僅百餘萬人口，能跟人口近300萬的台中市締結姊妹市深感榮幸，期盼未來兩地關係能鴻圖大展。

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