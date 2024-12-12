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    軍公教也瘋狂！調查局破獲期貨股市賭盤 1年半賭資逾5億元

    台中市調查處搜索杜男的營業處，圖為客服人員協助會員下單的看盤畫面，（台中調查處提供）

    台中市調查處搜索杜男的營業處，圖為客服人員協助會員下單的看盤畫面，（台中調查處提供）

    2024/12/12 10:23

    〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局台中市調查處今天（12日）宣布，破獲杜姓男子為首的地下期貨與證券賭博集團，杜男於台中市住宅大樓內經營期貨對賭的營業處，不法獲利將近9000萬元，台中地方法院准予扣押杜男名下房地產9筆，市值6300萬元，台中地檢署依違反期貨交易法與賭博罪起訴。

    據指出，該犯罪集團自去年2月至今年7月，將近1年半期間，賭資累計高達5億2300餘萬元，甚至有1天下注3000萬元的紀錄，不法獲利將近9000萬元，會員賭徒約200人，包含職業軍人（軍階不詳）與公務員、教師之外，還有上班族、工程師、證券自營商、銀行行員與證券公司營業員等。

    如果會員頻繁賭贏，杜男會註記「贏錢關閉」，拒絕經常贏錢的會員繼續下單對賭，如果賭品不佳，則會註記「輸不起，輸會盧」，同樣拒絕下單，其中，一位成衣公司老闆，就被註記「輸不起，輸會盧」，一位外送員則是註記「贏錢關閉」。

    台中調查處指出，近2年台灣與美國股市交易熱絡，調查局台中市調查處接獲情報後，報請台中地檢署檢察官黃裕峯指揮，蒐證發現主嫌杜男，去年先於中市南區成立營業處，今年又擴大營業，於台中市西屯區設置地下期貨及證券營業處，共設有3處營業處，至於對賭方式，是先加入會員，對賭台灣加權股價指數、台股期貨指數與台股上市上櫃股票、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數的漲跌，例如某位會員賭今天台股期貨指數上漲，實際結果也是上漲，這位會員就贏錢。

    調查顯示，杜男聘僱化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務員，對外招攬會員，民眾填寫基本資料，提供入出銀行帳戶即可加入會員，會員再自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話或LINE，聯繫客服人員下單，主打免事先入金、免交割款，如果會員賭輸，虧損達一定金額，客服人員會通知會員，匯款到指定銀行帳戶，如果賭贏獲利，客服人員把錢匯款到會員指定的銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者，用虛擬帳戶處理賭資金流。

    台中市調查處調查，杜男「營業額」很高，依現場查扣的帳冊統計，從去年2月至今年7月間，每月交易金額都超過1000萬元、累計賭資高達5億2377萬餘元，甚至有一天（單日）下注高達3000萬元的紀錄，調查員於營業處查扣現金184萬餘元，台中地方法院也准予扣押杜男名下房地產共9筆，市值總計6300餘萬元，其中，主嫌杜男以100萬元交保，其餘涉案營業員等人，以2萬元至5萬元不等金額交保。

    台中市調查處搜索杜男的營業處，圖為客服人員協助會員下單的看盤畫面，（台中調查處提供）

    台中市調查處搜索杜男的營業處，圖為客服人員協助會員下單的看盤畫面，（台中調查處提供）

    帳冊資料顯示，會員包括學生、學校行政人員、軍人與公務員，還有「東海老師」，還加註贏錢關閉，輸不起，輸會盧等備註。（台中市調查處提供）

    帳冊資料顯示，會員包括學生、學校行政人員、軍人與公務員，還有「東海老師」，還加註贏錢關閉，輸不起，輸會盧等備註。（台中市調查處提供）

    調查員於營業處查扣現金184萬餘元。（台中調查處提供）

    調查員於營業處查扣現金184萬餘元。（台中調查處提供）

    會員可自行透過「TT2」系統下單對賭。（台中調查處提供）

    會員可自行透過「TT2」系統下單對賭。（台中調查處提供）

    會員獲利欲出金，一度被客服人員拒絕的對話訊息。（台中調查處提供）

    會員獲利欲出金，一度被客服人員拒絕的對話訊息。（台中調查處提供）

    會員可自行透過「TT2」系統下單對賭。（台中調查處提供）

    會員可自行透過「TT2」系統下單對賭。（台中調查處提供）

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