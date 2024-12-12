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    台中「白單改紅單」風波釀風暴 涉案警開噴引基層共鳴

    檢調（9日）二度搜索並傳喚通知涉嫌「白單改紅單」23名官警到案。（資料照）

    檢調（9日）二度搜索並傳喚通知涉嫌「白單改紅單」23名官警到案。（資料照）

    2024/12/12 09:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署9月偵辦台中市警第六分局官警涉嫌接受關說「白單改紅單」，帶回12人，李姓巡佐涉嫌重大羈押，檢調10日二度搜索，並傳喚通知23名官警到案，21人以5萬元至12萬元不等交保，太平警分局偵查隊長金桂明羈押禁見；涉案楊姓警員在群組具名「火力全開」對內開噴，引發基層炸鍋。

    楊姓警員曾任職台中市警第六分局西屯派出所，目前任職東勢分局；他說，此次假單事件是「行之有年？抑或是單純西屯所個案，各位長官及學長姐內心應該有個底吧？不需要取笑那些落難的同事，甚至有些人說什麼狗屁風涼話」，麻煩給點有力一點的援助吧，比方請律師的費用要不要幫忙同事處理？「請法律諮詢其實沒有太大的洨用」。

    他說：「依法行政大家都懂，但在依法行政的部門內還有個『警友站』，派出所沒資源沒預算，分局給不了，要派出所自己找『地方人士』要資源，地方人士不會因為繳了警友費而靠勢嗎？哪個警察沒遇過民眾自稱是誰誰誰，或哪個警友會的？或是「我認識你們誰誰誰」這種話？有這種破壞行政中立的體制，但事情真的爆發卻好像是基層去承擔一切。」

    楊姓警員指出，以西屯區違停案單量，還在用紙本是否不合時宜，而且電子開單機都使用那麼久了，用「電子開單逕舉」卻是「閹割版」的，增加某些人可以「見縫插針」的空間，「希望用著我們這些人的鮮血和屍體，換一個大家取締違停都不會被關說的環境，接下來可能也沒辦法當警察，倒不如把想說的說一說，反正都已經吃無敵星星了，再不說沒機會了，祝福各位學長姐未來的警職生涯順遂」。

    基層對此留言幾乎一面倒力挺。有員警說，從早期抽白單到現今的「白單轉紅單」，外界不免質疑為何要這樣做，其實說穿了，都是迫於一些民代或是長官人情請託壓力，這些陋習行之有年，基層也很無奈，替違規者「白單轉紅單」省了300元，卻因此吃上官司，太不值得。

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