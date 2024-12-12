緊貼前車屁股猛閃燈 惡意逼車挨罰2.4萬還要吊牌

廖男於台61線西濱快速公路台中大安路段，與前車距離不到10公尺，且閃爍大燈挨罰2.4萬元，法官認定他逼車判決敗訴。（圖擷取自GOOGLE街景）

2024/12/12 09:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕廖姓男子去年開車行經台61線西濱快速公路台中市大安區路段，以時速約110公里高速行駛，還緊貼著前車車尾，不斷閃大燈逼前車讓路，被前車駕駛持行車紀錄器檢舉，警方開出2萬4000元罰單且吊扣汽車牌照6個月；他不服，提起行政訴訟，辯稱不是惡意逼車；法官勘驗錄影，發現他與前車距離不到10公尺，還閃燈「迫使他車讓道」，判決敗訴，可上訴。

判決書指出，廖姓男子去年（2023年）10月18日傍晚5時許，開車行經台中市大安區台61線西濱快速公路，於距離北向大安二出口匝道前1.5公里處，被檢舉「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道」，台中市警察局大甲分局開出兩張罰單，第一張是處罰廖男2萬4000元，應參加道路交通安全講習，第二張處罰車主（車主為李姓女子），這輛車吊扣牌照6個月，廖男與李女都不服裁罰，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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廖男主張，當時他行駛於內側快車道，見前方車輛慢速行駛擋道，他要於前方1.5公里下匝道，所以閃爍前車頭燈，再變換至慢車道下匝道，並非惡意閃爍車前燈逼迫他車讓道，聲明撤銷罰單。

法官勘驗民眾檢舉的錄影畫面，當時檢舉民眾（廖男的前車）的汽車時速約110公里，畫面可見廖男汽車，竟與前車距離不到10公尺，也就是俗稱的「貼著前車屁股」，而且還閃爍大燈，當時車況良好、車流正常，並無明顯壅塞，此路段限速90公里，以時速90公里計算，廖男應該與前車保持安全距離約45公尺，廖男卻與前車不到10公尺，法官認定他確實是不保持安全距離，迫近前車並閃燈迫使讓道（俗稱逼車）。

法官強調，廖男高速且近距離逼近他車讓道的行為，已危害道路安全，主觀上有「迫使他車讓道」的故意，客觀上亦有「任意以迫近方式迫使他車讓道」之行為，至於李女部分，法官認為她是車主，但沒有舉證證明自己對於廖男，已善盡監督義務，也沒有舉證證明自己沒有過失，判決駁回兩人之訴，可上訴。

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