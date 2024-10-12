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2024台中購物節10/24開跑！萬間業者推優惠 加碼抽iPhone

台中購物節將於10月24日正式起跑，超過萬家業者推各式食衣住行育樂購的優惠活動。（台中市經發局提供）

台中購物節將於10月24日正式起跑，超過萬家業者推各式食衣住行育樂購的優惠活動。（台中市經發局提供）

2024/10/12 22:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節即將於10月24日正式起跑，優惠店家萬間齊發，超過萬家業者推各式食衣住行育樂購的優惠活動，如「打到5折」、「滿額贈禮」、百貨獨家加碼「滿千折百券」，更串聯在地市場、夜市每月「加碼抽iPhone手機」，就是要讓民眾一次享有各式好康折扣及登錄發票五倍送，歡迎大家年底來台中吃喝玩樂、盡情購物。

台中市經發局說，業者在今年台中購物節推出優惠，囊括食、衣、住、行、百貨零售等，如「屋馬餐飲集團」推出購物節專屬菜單88折優惠、屋馬燒肉加碼肉量升級30％、「全家便利商店」推出多項促銷優惠及指定商品買一送一、「陳允寶泉」推出太陽餅2盒85折優惠、「歐客佬」推出世界各國精品咖啡豆買2送1及掛耳咖啡任選最低5折起、「翔仔居家」祭消費滿6000元贈價值千元的刺繡水洗棉抱枕。

「豐原太平洋百貨」加碼滿千抽10萬豪禮、「LaLaport台中」獨家加碼，只需持百貨與台中通暨購物節APP即可兌換滿千折百券，還有亞尼克隨享卡寄捲套餐最高可省534元優惠、老賴茶棧（限台中地區）單筆消費滿百贈醇原茶、達美樂也規劃在購物節中抽出大披薩讓民眾於購物節狂歡、Easy Shop、義美食品、頂園燒鵝、阿官火鍋、頌恩、牛比蔥等品牌都推出限定活動。

住宿也有超多選擇，如台中鳳凰酒店、福華大飯店、台中公園假日智選度假酒店更有週日至週四限量免費升等。還有各式大型連鎖業者也集結台中分店提出活動，如達美樂、全聯、全家、統一超商、杏一醫療、築間餐飲集團等，讓民眾在台中市山、海、屯、城四大區域都能享受活動樂趣。

經發局長張峯源說，庶民經濟部分，活動期間只要於市場、夜市攤販集中區共4000多間的攤商消費，再登錄台中通暨購物節APP，將月月加碼抽出5台iPhone手機，共計10台，還有微型經濟夜市、早市，台中購物節10月24日正式起跑，只要是稅籍在台中的商家，都可到台中購物節官網的店家登入頁報名成為3倍或5倍活動店家。

台中購物節萬家業者推出優惠，屋馬餐飲集團」推出購物節專屬菜單88折優惠、屋馬燒肉加碼肉量升級30％。（記者蔡淑媛攝）

台中購物節萬家業者推出優惠，屋馬餐飲集團」推出購物節專屬菜單88折優惠、屋馬燒肉加碼肉量升級30％。（記者蔡淑媛攝）

台中購物節，萬家業者推出優惠，陳允寶泉、亞尼克推專屬優惠。（台中市經發局提供）

台中購物節，萬家業者推出優惠，陳允寶泉、亞尼克推專屬優惠。（台中市經發局提供）

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