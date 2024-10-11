悚！愛不到女瑜伽老師竟揮刀狠砍 台中工人畏罪輕生身亡

凌男持刀猛砍詹女。（記者張瑞楨翻攝）

2024/10/11 21:10

首次上稿 19:17

更新時間 21:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市25歲的凌姓男子在網路遊戲認識年長近10歲的詹姓女瑜伽老師，愛上她，多次跟蹤她回家，甚至入侵住處。詹女向警方聲請保護令，法院尚在審理中，凌男今天（11日）上午持水果刀埋伏，追砍詹女多刀，詹女送醫無生命危險，凌男跑到附近樓房輕生，警方到場時，他已無生命跡象，送醫搶救仍不治。

請繼續往下閱讀...

據指出，凌姓男子是工人，愛慕30多歲詹女，曾經跟蹤女方，詹女甚至指控他曾入侵住處，兩人並非情侶，僅是網路遊戲認識的網友。

霧峰警分局調查，凌男6月跟蹤詹女，被警方告誡，10月2日變本加厲入侵詹女住處，想要見她，詹女聲請保護令，禁止凌男跟蹤騷擾或接近，法院尚在審理中，不料，凌男今天上午10點左右埋伏詹女住處旁，趁她返家時持刀追砍。

據指出，凌男當時不發一語，拿刀就砍，詹女大聲呼救，伸手阻擋，兩人拉扯間，詹女一度跌倒，凌男揮刀猛砍，隨後逃離現場，犯案過程不到20秒。詹女下巴、左肩、右上背部、右腰部都有刀傷，忍痛走回住處，由家人送醫，無生命危險。

凌男騎機車逃離現場，霧峰警方調閱監視器畫面追緝，一路追到距離案發處約1.8公里一處5樓民宅，發現他已於頂樓輕生，送醫後下午宣告死亡。警方在機車旁找到行凶的水果刀，全案由警方偵查中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

凌男騎機車逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法