未被錄取開車怒撞「館長」健身館 健身教練殺人未遂罪重判5年8月

林男開貨車衝撞「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」，沒造成傷亡，他仍被依殺人未遂罪重判5年8月。（翻攝資料照）

2024/10/11 19:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕健身教練林育衛5月到「館長」陳之漢營的「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」應徵沒被錄取，傳訊息給館長也未獲回應，6月12日開小貨車撞入台中旗艦館大門，台中檢方依殺人未遂罪提起公訴。台中地院審理時，他辯稱無殺人之意，法官認為他衝撞之舉可能造成死傷，他自己也承認「假設有人從裡面走出來，有可能會被我輾壓」，已構成殺人未遂罪，判刑5年8月，可上訴。

判決書與起訴書指出，林男5月到「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」應徵健身教練未果，臉書傳簡訊詢問館長未錄取原因也沒獲得回應，應徵後又遺失背包，心生不滿。

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6月12日傍晚，許姓朋友租小貨車，請林男幫忙運送廢棄物，他開小貨車繞路到旗艦館，踩油門衝上階梯，撞入旗艦館大門內，館內工作人員與健身會員飽受驚嚇，幸無人受傷。

林男羈押至今，台中地方法院審理時，他否認有殺人犯意，僅承認毀損罪，聲稱衝入旗艦館之前看一下館內是否有人，至於其他動機，「我沒想那麼多」。台中地檢署認為，當時是運動會員最多的時段，門口會員進出頻繁，踩油門高速撞入大門，又衝入館內，可能輾壓他人造成死亡，林男有不違背本意的殺人不確定故意，依殺人未遂罪起訴。

台中地院審理時，林男辯稱當時只想自己會撞到門、不會撞到人，他沒有殺人、想要撞誰的意思；律師說，林男雖應徵健身教練未果，但是對館長與成吉思汗健身俱樂部台中館員工無騷擾等過激行為，不會因為沒有應徵成功就產生殺人動機，無殺人的意圖，另外，貨車衝入後，車子雖有向前滑動一下，但這是林男拉起手煞車或放掉油門時的慣性使然，他沒有繼續踩油門，不構成殺人罪。

法官則認為，依勘驗錄影畫面，林男駕駛貨車撞入大門，速度不慢，撞擊力道也不輕，館內有員工在櫃檯內、10幾名會員在閘門後方區域，還有人正走向大門，一旦有員工、會員恰好靠近大門區域，或林男行車方向偏移，就可能被撞上而導致死傷。另外，林男衝入大門時還加速，撞入大門後還行駛一段距離才停止，過程中並無按鳴喇叭示警，這些都能證實林男有殺人的不確定故意，構成殺人未遂罪，判刑5年8月，可上訴。

林男僅承認毀損罪，但法官認為他有不確定故意的殺人犯意，依殺人未遂判刑5年8月。（資料照）

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