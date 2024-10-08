雙十多請1天「類4天」連假 台中高鐵祭出AI嚴抓違停

高鐵台中站迎接雙十假期。（記者黃旭磊攝）

2024/10/08 13:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕後天週四（10日）就是雙十假期，不少民眾在11日（週五）請假形成「類四天連假」，高鐵台中站周遭插國旗迎接假期，烏日警分局則設置「行車流暢中心」，運用AI科技24小時監控高鐵路等周遭閘道路口，取締違停、闖紅燈左轉車輛。

高鐵台中站位於南北疏運中樞，去年雙十假期在站區設置前進指揮所，避免發生「貪食蛇」排隊人龍，今年也提前規劃9日至14日為期6天加開91班次列車紓解人潮，站外也由警方加強取締違停、闖紅燈維持交通順暢。

烏日警方局表示，不少旅客在週五請假形成「類四天連假」小確幸，特別在高鐵台中站一、二樓接、送旅客區域，建置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機全天候自動偵測違規停車、接送客及攬客現狀，影像進行智慧分析自動擷取違規影像依法逕行舉發。

警方強調，雙十前中秋假期14日至16日僅取締36件違停，相較於去年中秋科技執法舉發為89件，大幅減少超過6成，顯見AI科技執法後違停情事大幅下降，而今天起將加派超過150名警力，疏導台74線中彰快速道路高鐵匝道口、高鐵路三段、高鐵東路及高鐵五路等站區周遭交通。

警方在高鐵台中站外科技執法，嚴捉闖紅燈車輛。（讀者提供）

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