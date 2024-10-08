綠營議員批水湳經貿園區6年民間投資空白 盧秀燕談任內建設

市議員陳淑華（右）、陳俞融（左）質疑水湳經貿園區的產業、科技建設為零。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/08 12:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕任期已近6年，民進黨中市議員陳淑華今天在市議會提出質疑，水湳經貿園區匡列預算到現在已經邁入20年，但盧秀燕6年任內，完全看不到民間產業投資、商業投資，吸引民間投資的金額是0，6年來，盧秀燕讓水湳經貿園區陷入空白、零進度，台中市浪費掉了台灣科技經濟奮進的年代。

盧秀燕表示，綠美圖及台中會展中心在明年底完工，影音中心也會趕在過年營運，而水湳轉運中心會在她卸任前完工，是任內的第三座完工的轉運中心，巨蛋正在興建中，而台灣智慧營運塔因為換地方，因此需要重新規劃。

台中市議會今天進行專案報告，市議員陳淑華質疑，水湳經貿園區現有的公共投資，幾乎都是前任規劃並籌措發包，盧任市長已6年了，現有進行中的公共建設，追加的追加、延宕的延宕，盧秀燕任內根本沒有規劃公共建設、公共投資。

陳淑華痛批，盧上任時水湳經貿園區已經開發完成，檢視這6年，水湳經貿園區內除了豪宅在建外，民間投資全部空白，創研投資金額0、AI投資金額0、金融投資金額0、企業投資金額0，水湳經貿園區多了房地炒作，帶動市民居住正義的痛苦。

陳淑華指出，陳其邁就任比盧秀燕晚2年，但高雄S科技廊道已然成形，水湳經貿園區原來定位智慧、低碳、創新，不要變成炒地、百貨公司、容積大方送。

市長盧秀燕陳述任內重大建設。（記者蘇金鳳攝）

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