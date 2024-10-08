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    「小寶貝、親一下」性騷訊息頻傳 台中美女議員黃佳恬怒將提告

    台中太平區美女議員黃佳恬近日接連接獲性騷擾私訊，氣得決定提告。（擷取自黃佳恬臉書）

    台中太平區美女議員黃佳恬近日接連接獲性騷擾私訊，氣得決定提告。（擷取自黃佳恬臉書）

    2024/10/08 12:31

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市議員黃佳恬近年接連接獲盧姓男子私訊騷擾，猛傳「想我嗎？親愛的」、「想要嗎？」、「親八下」、「親九下」，原本不想理會，對方近日又開始傳訊騷擾，氣得回覆「再傳就報警」，她決定不姑息，將去警局報案提告「性騷擾」，希望揪出這名無聊、不尊重女性的網友。

    黃佳恬接棒媽媽李麗華參選市議員，本屆順利當選，因長期跟在李麗華身邊服務，加上外型亮眼、親切，一鳴驚人拿下2萬1572票，成為太平區最高票，上任後議會問政、地方服務都受到肯定，表現相當亮眼。

    不過近日卻氣炸在臉書PO文「請停止這樣的行為，尊重女生很難嗎？我會去提告，每個人要為自己做的事負責」，原來是長期受到網友傳訊息騷擾。

    黃佳恬表示，約2年前開始，這名不認識的盧姓男子傳私訊「想我嗎？親愛的」、「小可愛、小寶貝」、「想要嗎？」「接吻、飛吻」，一開始不想理會，後來對方沒有再傳，沒想到近日故態復萌，又猛傳「親愛的，親一下」、「親八下」、「親九下」、「親十下」，現在已經快親20下，實在不堪其擾，6日當天傳訊息回覆「我會報警提告」，之後對方才沒有再繼續傳訊騷擾。

    黃佳恬氣憤表示，這種人不尊重女性，躲在鍵盤後面為所欲為，殊不知有些女性朋友接到這種騷擾訊息，會擔心到睡不著，實在很可惡，為了不想姑息他，近日就會去警局報案提告「性騷擾」，希望警方能查出他的真實身分依法究辦。

    台中市議員黃佳恬近年接連收到盧姓男子傳「我愛你」、「親熱」等騷擾訊息，不堪其擾。（黃佳恬提供）

    台中市議員黃佳恬近年接連收到盧姓男子傳「我愛你」、「親熱」等騷擾訊息，不堪其擾。（黃佳恬提供）

    台中市議員黃佳恬近年接連收到盧姓男子傳騷擾訊息，不堪其擾，近日又傳「想我嗎？」、「親八下」，她氣得決定提告。（黃佳恬提供）

    台中市議員黃佳恬近年接連收到盧姓男子傳騷擾訊息，不堪其擾，近日又傳「想我嗎？」、「親八下」，她氣得決定提告。（黃佳恬提供）

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