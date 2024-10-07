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    東海藝術街商圈萬聖搞怪趴 10/19登場

    市府經發局今天舉行東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」記者會，現場展示精采變裝歌舞秀。（記者陳建志攝）

    市府經發局今天舉行東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」記者會，現場展示精采變裝歌舞秀。（記者陳建志攝）

    2024/10/07 17:49

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市經發局今天在龍井科比意廣場舉辦第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」記者會，宣告本月19日將舉辦變裝走秀、闖關遊戲及萬聖市集等活動，歡迎市民、遊客來藝術街商圈搗蛋討糖。

    東海藝術街商圈主委黃子倩表示，本次活動主題為「萬聖搞怪趴」鼓勵親子、好友一起變裝、共享討糖樂趣。10月19日當天，除有華麗的遊行、組隊走秀及萬聖創意市集，還能組團參加闖關遊戲，以10-15人為一組，採網路報名。

    黃子倩指出，商圈店家也將在10月中下旬推出萬聖節限定商品和套餐，如佛羅倫斯、艾凡里、九丼閣、阿丸造型甜甜圈、銨婕肌膚美學、烏克蘭繪畫藝術、辛藝術、和諧生活及森肆紙膠帶等，邀請大家到藝術街共同體驗這場充滿活力與歡樂的節慶活動。

    市府經發局說明，今年「萬聖搞怪趴」邁入第11屆，已成為在地亮點活動之一，今年同樣邀請在地團體演出遊行，包括四箴國中啦啦隊、安和國中管樂團及東海大學校友合唱團，還有藝術街店家自發組成的萬聖節歌舞團表演活動，浮誇又創意變裝超應景。

    為營造如同國外的節慶氛圍，商圈更精心佈置整條街道 ，使萬聖節氛圍越來越濃厚，邀請大家一同前來感受商圈年度的節慶盛會。

    市府經發局今天舉行東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」記者會，現場展示精采變裝歌舞秀。（記者陳建志攝）

    市府經發局今天舉行東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」記者會，現場展示精采變裝歌舞秀。（記者陳建志攝）

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