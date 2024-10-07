東海女大生命喪公車輪下今告別式 同學拭淚「卡片牆」滿滿不捨

林生今天舉行告別式。（民眾提供）

2024/10/07 16:56

肇事施姓司機到場致意 快步離去

〔記者許國楨／台中報導〕東海大學林姓女大生上月命喪巨業客運公車輪下，遺體今天火化後舉行告別式，除強忍白髮人送黑髮人哀痛的林母，悲慟幫愛女打理後事，許多同學也到場送她最後一程，盼她在天堂當一個快樂的小天使，只見式場外的「卡片牆」滿滿不捨，而肇事施姓司機到場弔唁致意後，隨即離去。

巨業客運公車施姓司機（65歲），上月22日駛經中區路口左轉時未禮讓行人，撞死行走斑馬線的東海大學林姓女學生（20歲），撞傷王姓學姐（21歲），林母質疑愛女遭「二次輾壓」致死，因全案仍有疑點需釐清，檢警陸續傳訊王姓學姐、目擊證人及施男，為求慎重也解剖複驗釐清死因，全案原依過失致死罪，不排除朝殺人罪方向偵辦。

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而林生遺體今天火化同時舉行告別式，台中市副市長鄭照新、交通局、東海大學校方以及各民意代表均有到場參與公祭，施男司機與巨業客運人員也現身會場弔唁，施鞠躬後轉身與林母說話，只見林母點點頭回應，施致意後快步離開，並未回應與林母談話內容。

而來參加告別式的林生同學紛紛擦淚，帶著送給她的小禮送她一程，式場外牆上貼滿同學對她的祝福小卡片，希望她「一路好走，當個快樂的小天使」，林母也依照習俗幫女兒準備了夏天、冬天各一套衣服淚別愛女，讓她在天堂度過四季，依舊可以像在人世間一般漂漂亮亮。

式場外同學寫的「卡片牆」，滿滿不捨。（民眾提供）

施姓司機到場弔唁致意。（民眾提供）

施致意後快步離開，並未回應與林母談話內容。（民眾提供）

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