中市公車大執法12天取締67件 竟有29件闖紅燈

市議員王立任指公車大執法，取締件數超過3分之1是闖紅燈，要求市府徹底改善問題。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/07 16:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前發生東海女大生遭公車撞死事故，市議員王立任今天在市議會提出質疑，台中市為保護行人，推出交通局公車大執法，但是根據警察局的統計，9月25日到10月6日取締案件67件，闖紅燈竟還有29件，超過3分之1，網路上也有民眾怒指有公車很囂張，警察在前還是闖紅燈，要求市府要徹底執行。

盧秀燕並強調，台中市的公車駕駛絕大多數是守法的，只有極少數不守法，這就是為何市府要召回駕駛重新教育，但還是有人不改進，市府一定會取締到底。

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台中市議會今天進行施政報告，市議員王立任表示，日前發生一名東海女大生撞公車撞死事件，市府展開公車大執法，基層員警相當辛苦，但是還是公車業者不畏懼市府的取締，仍然違規行駛。

王立任表示自執法行動啟動以來，截至10月6日，短短12天已經查獲將近67件公車違規事件，其中居然有29件涉及闖紅燈，佔總數的3分之1以上。他強調，盧市長對此次大執法採取了強力措施，但違規行為依然屢禁不止，公車業者是否真的會怕？

王立任呼籲持續加強執法，並敦促公車業者要更加自覺，遵守交通規則，以確保乘客與道路使用者的安全。

台中市長盧秀燕表示，公車大執法會持續下去。（記者蘇金鳳攝）

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