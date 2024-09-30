盧秀燕探視101歲人瑞張連慶 養身秘訣每天吃芝麻湯圓、喝可樂

台中市長盧秀燕（右1）今天探視高齡101歲的張連慶（右2），並帶來他最愛的可樂，喝過後比起大拇指說：「讚！」（記者陳建志攝）

2024/09/30 14:37

〔記者陳建志／台中報導〕重陽節將至，台中市長盧秀燕今天前往太平區探視高齡101歲，人稱「公道伯」的百歲人瑞張連慶，除致贈市府重陽敬老禮金1萬元，並轉贈總統府及衛福部重陽賀禮金鎖片，因他每天一定要吃芝麻湯圓、喝可樂，盧秀燕特別送上可樂，祝福他重陽節快樂，張連慶開心喝可樂比「讚！」

台中市長盧秀燕表示，「家有一老，如有一寶！」台中市有46萬位65歲以上資深寶貝，張連慶阿公高齡101歲，年輕時事業有成，也曾擔任太平鄉代會副主席，並在太平區調解委員會服務長達28年，成功調解上千件案件，讓大家化干戈為玉帛，促進社會祥和，地方稱他為「公道伯」，還獲頒行政院調解服務獎，肯定其「積善之家、必有餘慶！」

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家人透露，高齡101歲的張連慶，除了耳朵重聽外，身體還很硬朗，生活簡樸隨性，飲食上沒有太多禁忌，至於養身秘訣，除吃好睡好保持心情愉悅，每天早上一定要吃5顆芝麻湯圓，吃稀飯喜歡配草莓果醬，還幾乎每天喝可樂，每次慶生或家族聚會5代同堂的歡樂場景，總讓他倍感幸福，這也是他健康長壽的秘訣之一。

因得知張連慶喜歡喝可樂，盧秀燕今天特別帶了可樂來探望，笑稱自己也是可樂的忠實粉絲，以往營養師或衛生局都會勸她少喝一點，今天她很高興找到知音了，張連慶看到主動表示想喝，連喝了幾口，比起大拇指說：「讚！」盧秀燕不忘提醒，不是每個人的體質都適合吃甜食、喝可樂，請大家要跟營養師配合。

市府社會局表示，各區公所自9月19日至10月11日發放重陽敬老禮金，今年百歲人瑞共有424人，今年剛滿百歲人瑞有175人。台中市除獨有的每月6千元百歲人瑞禮金，也持續打造銀髮友善環境，推動老人健保補助，積極擴充社區照顧關懷據點及長青學苑，敬老愛心卡也可多元使用，鼓勵長輩多出門走走。

台中市長盧秀燕（右）今天和社會局長廖靜芝（左）等人探視高齡101歲的張連慶（中），送上1萬元重陽敬老禮金，並為他戴上金鎖片。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕（二排左5）今天探視高齡101歲的張連慶（二排左6），開心和小朋友合照。（記者陳建志攝）

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