中捷將在7車站增設27座位 10月底完成

中捷公司將啟動第二階段車站候車座椅增設計畫。（中捷公司提供）

2024/09/30 13:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於有旅客反映，看不到中捷車站的座椅及座椅太少，中捷公司表示，全線18個車站目前總計設置53座候車座椅，每個月台均有座椅供旅客使用，中捷在重新檢視後，將在文心崇德站、文心中清站及市政府站等7站，再增設9座座椅27個座位，預計今年10月底完成。

中捷公司表示，大眾捷運系統訴求快速及便捷，且班距較短，部分捷運站在規劃時未設置候車座椅，包括松竹站2月台、四維國小站1月台、文心中清站及文華高中站兩個月台均無座椅，由於捷運搭乘人次逐年提升，中捷公司已於2021年7月完成每站候車區均有座椅可供使用。

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中捷公司指出，隨著旅運量再提升，陸續有民眾反映年長者及行動不便旅客有候車座椅需求，中捷本於便民且提供更優質服務的精神，在不影響旅客進出及逃生動線的前提下，重新檢視18個車站座椅配設，針對候車區域易於辨識位置及動線安全處再增設。

經檢視，中捷已選定7個車站將增設9座座椅27個座位，車站及設置位置分別為松竹站二月台、文心崇德站二月台、文心中清站一月台及二月台、市政府站一月台及二月台、水安宮站一月台、豐樂公園站一月台、大慶站一月台，預計今年10月底完成，屆時全線車站座椅數將達62座座椅、186張座位，提升旅客候車舒適度。

中捷公司將增設車站候車座椅，座椅數將在10月底達到62座。（中捷公司提供）

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