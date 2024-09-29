中市3焚化廠10/16起輪流歲修 環局調度鄰近掩埋場暫放垃圾

中市3焚化廠10月16日起將輪流歲修，環保局調度各廠鄰近掩埋場暫放垃圾。（圖：市府提供）

2024/09/29 22:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市3座焚化廠24小時全天候運轉，環保局指出，今年下半年度歲修規劃將自10月16日啟動，採各廠輪流歲修，因歲修期間垃圾車進廠時間拉長，易造成車隊排隊久候現象，已評估規劃調度焚化廠鄰近掩埋場進行垃圾暫置，妥善處理台中市民生垃圾，提供市民優質舒適的生活環境。

環保局說明，今年下半年度焚化廠歲修預定時程依序為烏日焚化廠10月16日至11月2日、后里焚化廠11月3日至11月30日及文山焚化廠11月23日至12月31日；另烏日焚化廠於今年9月5日BOT契約期滿移交台中市環保局接管，並委託專業廠商代操作營運管理，歲修期間將調度3座焚化廠相互支援處理垃圾，以管控各廠貯坑容量，維持民生垃圾去化量。

環保局指出，歲修期間垃圾車進廠時間拉長，易造成排隊久候現象，為體諒清潔車輛駕駛人員收運垃圾的辛勞，已評估規劃調度焚化廠鄰近掩埋場進行垃圾暫置，且以3座焚化廠相互支援，待焚化廠歲修完成後，回運掩埋場垃圾至焚化廠處理，期能縮短垃圾車等待時間，確保清潔隊為民服務準時準點收運。

環保局長陳宏益表示，焚化廠歲修期間現場作業人員及進廠車輛較多，請清運業者務必配合人員指揮及引導，做好人車管控及危害告知，確保人員車輛作業安全，並符合相關職安規定，以使歲修作業順利完成，儘速恢復正常操作營運；另也請市民持續做好資源回收分類，響應垃圾減量，提升回收再利用率，也請清運業者於這段時間共體時艱，一同做好垃圾清運工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法