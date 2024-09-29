搶看F1賽車秀！台中捷運運量飆新高 單日吸6.7萬人搭乘

國際賽車台中飆速，台中捷運全線運量也飆破紀錄，吸逾6.7萬人搭乘。（圖：市府提供）

2024/09/29 21:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市28日封市政路舉辦F1賽車展演，邀來亞洲排名第一的賽車手角田裕毅展演，台中捷運今指出，昨（28）日運量創下3項歷史新高，包括全線運量、市政府站及水安宮站單站運量均刷新紀錄，尤其日全線運量達到6萬7593人次，較上週六增加6成運量，打破通車以來紀錄。

中捷指出，國際賽車展演昨日熱血推出，由於會場鄰近捷運站，多數民眾選擇搭乘捷運再步行前往，今統計結果出爐，中捷全線運量達6萬7593人次，市政府站1萬2772人次及水安宮站7051人次，一舉打破3項通車以來的最高紀錄；高鐵台中站運量1萬1621人次，則為通車以來次高紀錄。

中捷指出，全線運量6萬7593人次，較上週六增加6成運量，昨日共發出279班次列車，動員60多名人力，並在重點車站進行進、出站動線分流及調整進出口閘門的方向，乘車人潮雖然眾多，因疏運措施規劃完善，且旅客均配合車站人員引導，整體乘車秩序良好。

中捷推出的賽車展演聯名悠遊卡發售後，包括高鐵台中站仍有少量販售，其餘車站均已售罄；至於配合賽車展演推出的彩繪列車，以及設置在捷運市政府站、水安宮站及高鐵台中站的大型打卡牆，均將在9月30日結束活動，想拍照打卡的民眾動作要快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法