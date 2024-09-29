憂山陀兒狂風暴雨 台中急高空修剪逾2萬樹木

颱風山陀兒逼近，中市建設局急高空修剪逾2萬樹木防颱。（圖建設局提供）

2024/09/29 20:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中度颱風山陀兒來襲，中央氣象署今（29）日上午已發布海上颱風警報，台中市災害應變中心將根據風雨強度及災情狀況評估開設應變機制，建設局連日緊急修剪逾2.6萬株樹木，及側溝清淤2萬餘公尺，提前完成各項防災準備工作，啟動24小時全天候防範可能的颱風災害。

台中市議員周永鴻表示，上次7月底凱米颱風造成台中多處邊坡坍塌、淹水及路樹倒塌等災情，本月14日台中也因下午強降雨導致多處淹水，引發民怨，市府絕對該做好防颱整備。

建設局長陳大田指出，面對颱風山陀兒可能帶來的強風及豪雨，建設局目前已完成側溝清淤2萬2525公尺、樹木防災高空修剪2萬6912株，另檢視滯洪池水位檢視，16處車行地下道警示設施、機電設備及抽水設備均完成運轉測試。

此外，針對施工中的市府各項重大工程，包括台中巨蛋、東豐快速道路、市政路打通延伸工程、大肚和美大橋等，皆導入智慧監測系統及水位偵測器，即時監控各項設施的情形並可即時因應處置。

為保障遊客安全性，高美濕地露營區自9/30-10/4預警性休園，如遇停班課時其他服務場所亦停止對外開放，建設局團隊同仁將配合市府災害應變中心開設24小時待命輪值，並同步通知各區公所加強轄內重點道路橋樑及地下道安全巡守作業，守護市民安全。

陳大田呼籲，市民隨時注意颱風動態，於颱風期間盡量避免進入山區，如需行經各山區道路也請務必注意安全，如有發現道路受阻不通情形，可撥打「1999」台中市民一碼通專線通報。

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