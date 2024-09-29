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    公車被攔停！害他只能用跑的去火車站 中警直擊曝原因

    公車違規橫跨雙車道。（警方提供）

    公車違規橫跨雙車道。（警方提供）

    2024/09/29 20:12

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市有民眾在社群平台上傳影片，表示「要搭的公車在你面前被警察攔停是什麼感受」，還說「害我最後用跑的去火車站」 引發熱議，警方今天說，經查，該輛公車昨晚行經北區路口時，因違規跨越雙車道被攔停，員警依法告發，可罰600元至1800元罰鍰。

    第二分局今天表示，該分局育才派出所員警28日晚間9時30分許執行巡邏勤務時，在北區精武路與雙十路口發現一輛公車行駛於精武路上，在變換車道時不依標線行駛，違規橫跨雙車道，隨即在雙十路上安全處所將該車攔停，並依規定當場開單予以告發。

    按道路交通管理處罰條例第48條第2款：「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，可罰600元以上1800元以下罰鍰」。

    二分局表示，市警局為維護市民朋友的行走安全，自今年9月25日起啟動「公車大執法」專案勤務，重點是加強公車駕駛違規行為取締，包括超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等，呼籲公車及大客車駕駛人員能更遵守交通規則及安全，市長盧秀燕也宣示「即使零星事故也不容許」，保障市民行的安全。

    巡邏員警直擊追上攔停告發。（警方提供）

    巡邏員警直擊追上攔停告發。（警方提供）

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