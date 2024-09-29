越南移工開車釀禍乘客趁隙逃 警壓制逮捕才知酒駕又逾期居留

越南籍移工發生車禍，因逾期居留趁隙逃跑，被警方壓制後逮捕。（擷取自臉書「清水小鎮」）

2024/09/29 19:52

〔記者歐素美／台中報導〕逾期居留的斐姓越南籍移工，今天下午開車載著另一名逾期居留的越南籍阮姓移工，行經台中市清水區西寧路、中興街口的阿財米糕店前，與另一輛轎車發生擦撞，清水警分局報趕往處理，發現斐男酒駕，警方處理時，阮男見狀趁隙逃逸，警方追了10多公尺，順利將阮男壓制逮捕，斐男酒測值超過0.25mg/L，警方依法移送台中地方檢察署偵辦，逾期居留部分，則將2人解送移民署台中事務大隊收容。

今天下午3點50分左右，斐男（34歲）駕駛轎車，上面載著阮男（20歲）沿清水區中興街左轉西寧路，李男（54歲）則駕駛轎車沿西寧路直行往北寧街，2車在路口時，斐男的右前車頭不慎與李男左後車身發生碰撞，無人受傷。

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警方獲報清水區西寧路、中興街口發生車禍，趕到現場，處理時發現斐男為逾期居留的越南籍移工，不料，乘客阮男見狀趁隙逃逸，跑了10多公尺仍被員警壓制逮捕，警方發現阮男也逾期居留。

由於斐男酒測值超過0.25mg/L，涉嫌酒駕，警方依法移送台中地方檢察署偵辦；至於逾期居留部分，則將2人解送移民署台中事務大隊收容，交通事故肇事部分由清水分局交通分隊製作相關資料移請交通警察大隊分析研判，以釐清肇責。

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