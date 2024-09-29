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    網路交友邀投資黃金期貨 7旬翁險失47萬老本

    台中太平一名陳姓老翁（右1），網路交友碰上詐騙，前往銀行匯款想投資黃金期貨，所幸員警趕緊到場勸阻保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

    台中太平一名陳姓老翁（右1），網路交友碰上詐騙，前往銀行匯款想投資黃金期貨，所幸員警趕緊到場勸阻保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

    2024/09/29 19:19

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區70多歲陳姓老翁，今年7月在網路認識一名化名「阿優」的女網友，該網友熱情攀談獻殷勤，取得老翁的信任後，開始慫恿他投資黃金期貨，還宣稱保證獲利，老翁不疑有他前往銀行欲匯款47萬到指定帳戶，所幸行員察覺有異報警，經員警了解後確認是「假交友真詐財」的詐騙行為，順利保住他多年老本。

    台中市警局太平分局太平派出所警員王俞閔、蕭卉亘，前天上午10點多接獲轄內第一銀行行員報案，指稱「有老翁疑似遭到假投資詐騙，要匯款47萬元至不明帳戶，請警方到場瞭解。」

    員警到場後詢問發現，陳姓老翁7月間透過交友軟體認識化名「小優」的女網友，該網友每日寒喧問暖，雙方互動後並有私密的暱稱，待博取老翁信任後，開始轉向投資方面的議題，告知黃金現貨和期貨價格屢創新高，自己有投資管道可讓他大賺一筆，老翁信以為真到銀行想匯款47萬元投資，員警一聽就是標準的投資詐騙話術，告知相關的詐騙案例，讓老翁驚覺真的碰到詐騙，立刻打消匯款念頭，感謝行員和員警讓他保住積蓄。

    太平分局分局長沈能成表示，詐騙層出不窮，目前又以「投資詐騙」最常發生，網路交友應秉持「見面再談、匯錢免談」的原則，別被未曾見面的網友說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，持續呼籲民眾切勿輕易相信網路虛假訊息，只要涉及到「錢」的問題，一定要詳細查證避免上當受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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