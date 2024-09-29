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東海女大生「畢業」了 心碎母幫領證書憶女兒想考會計師

東海大學今在路思義教堂幫魂斷公車輪下的林生辦追思會。（記者蘇孟娟攝）

東海大學今在路思義教堂幫魂斷公車輪下的林生辦追思會。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/29 17:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學林姓女大生日前魂斷公車輪下，今日下午校方在東海大學路思義教堂舉辦學生追思會，林生舞蹈社團同學特地跳林生擔任韓舞社長時排跳的「人再一次重逢世界」送別，校方頒給她榮譽畢業證書，由林母代收，看著女兒無法親領的證書，心碎的林母說，女兒生前曾說最想考會計師；東海會計系主任湯麗芬則悲痛學生提早走向下一段旅程，但盼她下一段旅程必定精彩。

東海大學會計系大三林姓學生日前遭轉彎公車撞及不治，校方今日在學校幫她辦追思會，讓系上師生及她之前參加的韓國舞蹈社社員跟林生追思道別，另有她的高中同學數十人到場致意。

因林生在系上成績優異，更是師長眼中求學態度積極的好學生，不但總是第一個到班、每次都坐第一排，雖然生命在花樣年華停格，校方決定頒給她榮譽畢業證書，由校長張國恩頒發，林母上台代女兒領下證書，系上老師也另頒贈「畢業熊」。

林生愛跳舞，追思會中，韓舞社的社員不捨這名總是把社務放在第一位的前社長，一起獻舞，表演昔日林生參與的「再一次重逢世界」舞蹈，因林生最愛玩偶「水豚君」，社員還特地準備一隻「水豚君」放在舞蹈中心，象徵林生是舞團永遠的C位，有人邊跳邊掉淚，不捨熱情的社長已不在。舞蹈結束後，社員也把玩偶送給林母，盼安慰思念女兒的林母。

追思會後林母打起精神感謝近來各界的關懷，她看著女兒無法親領的榮譽畢業證書，不捨又驕傲的說，女兒曾說畢業後想要考會計師。

會計系主任湯麗芬說，林生是師長眼中熱情積極的學生，會計系很榮幸曾有這麼一名學生報到，雖不捨她提早進入下一段旅程，但相信她下段旅程必定精彩；會計系教師許恩得也說，希望學生的犧牲能讓各界關注學生及行人安全，讓悲劇不再發生；台中市政府則由交通局長葉昭甫出席向林家致意。

東海大學今在路思義教堂幫魂斷公車輪下的林生辦追思會，不少人向林母致意。（（記者蘇孟娟攝）

東海大學今在路思義教堂幫魂斷公車輪下的林生辦追思會，不少人向林母致意。（（記者蘇孟娟攝）

東海大學校長張國恩頒榮譽畢業證書給林生，由林母代為收下。（記者蘇孟娟攝）

東海大學校長張國恩頒榮譽畢業證書給林生，由林母代為收下。（記者蘇孟娟攝）

林母幫領女兒無法親領的畢業證書，心碎憶女兒最想考會計師。（記者蘇孟娟攝）

林母幫領女兒無法親領的畢業證書，心碎憶女兒最想考會計師。（記者蘇孟娟攝）

林生韓舞社社員追思會獻舞林生參與的舞蹈，並用她最愛的「水豚君」在舞蹈中心，追思永遠的C位社長。（記者蘇孟娟攝）

林生韓舞社社員追思會獻舞林生參與的舞蹈，並用她最愛的「水豚君」在舞蹈中心，追思永遠的C位社長。（記者蘇孟娟攝）

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