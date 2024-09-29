台中大里公園旁溝渠現破口 危及幼童與民眾安全

台中大里樹王公園旁一條灌溉溝崩壞溢流，恐危及到公園遊玩幼童安全，市議員林碧秀（左4）要求市府早日修復。（圖由林碧秀提供）

2024/09/29 15:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區緊鄰樹王公園有一條灌溉溝，其中約有20公尺出現崩壞，造成灌溉水溢流，不但危及到公園遊玩小朋友的安全，也影響一旁的住家，大里樹王里長陳俞樺透過國民黨台中市議員林碧秀安排市府建設局會勘，盼儘速修復灌溉溝渠，讓民眾到公園遊憩更安全。

陳俞樺表示，樹王里缺乏公園，里內在中投公路兩旁的大里第二公墓在禁葬並完成遷葬後，經爭取開闢成樹王公園，並在前年9月完工開放給民眾使用，因可銜接上游已經整治完成的旱溪排水步道，還可跨越彩橋前往對岸的水利園區，吸引里民到公園運動、休憩。

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陳俞樺表示，不過樹王公園旁有一條已存在多年灌溉溝，其中約20公尺崩壞溢流，因還未闢設公園前是公墓，民眾未注意灌溉溝的狀況，隨著越來越多民眾來公園運動、散步，尤其是小朋友到公園遊玩，溢流的水源恐造成孩童危險，希望能趕快修復。

林碧秀議員表示，在順利爭取第二公墓闢為樹王公園後，近來又接獲里長陳情，指該條灌溉溝崩壞，溢流的灌溉水不但危及到公園休憩的孩童安全，也影響一旁的住戶，邀集市府養工處到場會勘，希望能早日協助將灌溉溝修復，讓民眾更安全。

市府建設局養工處屯區工程隊表示，到場勘察後發現灌溉溝確實崩壞，不過因該條灌溉溝屬農田水利署管理養護，將與農水署協調後，再決定由市府或農水署進行修復。

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