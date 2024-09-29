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    首頁　>　臺中市

    東海大學女大生遭撞死中市無限期公車大執法 4天抓22件違規

    市警局啟動「無限期公車大執法」。（市府提供）

    市警局啟動「無限期公車大執法」。（市府提供）

    2024/09/29 15:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東海大學林姓女大生，22日晚間偕同王姓學姐中區逛街，經過路口時遭左轉巨業客運公車撞上，釀成1死1傷慘劇，市警局啟動「公車大執法」，4天來已取締22件公車違規，市長盧秀燕今（29）日再次前往火車站前視察交通執法概況，強調「零星事故也不容許」，保障市民行的安全。

    盧秀燕今天上午在市警局長李文章等人陪同下，到人潮及公車聚集的台中火車站前，視察台灣大道與建國路口交通執法狀況，盧表示，每一次車禍都會有肇事鑑定，資料是很完善且科學的，根據調查客運交通事故最多的行為因素包括未禮讓行人、闖紅燈、任意變換車道以及超速，公車大執法會以這幾種經常發生事故態樣特別落實執法。

    盧市長強調，雖一天8000班的公車還是會有零星事故，絕大部分的公車司機仍是兢兢業業在執行疏運任務並且保障市民安全，此次動員人力、物力進行大執法，目的就是保障行人安全，將事故傷害降到最低，呼籲公車在行駛時能夠確實落實做到相關交通法規。

    盧也提到，昨日舉辦今年亞洲唯一的賽車封街展演，為防範模仿效應，當天即進行防制危險駕車專案，各項專案同時進行，強力取締和勸導制止，也拜託所有市民及搭乘公車的乘客，幫忙緊盯公車及大客車駕駛行為，只要車輛有不停讓行人、超速、闖紅燈、任意變換車道等違規，請協助蒐證舉報。

    市警局表示，自25日起啟動「無限期公車大執法」專案，截至昨日計取締公車違規22件，以闖紅燈及未依規定使用方向燈較多，今日10時至12時規劃14處同步執行，鎖定違規高風險區域，針對公車駕駛違規行為加強取締，直到台中的行車文化獲得市民認可、符合都市安全素質的要求。

    市警局啟動「無限期公車大執法」。（市府提供）

    市警局啟動「無限期公車大執法」。（市府提供）

    市長盧秀燕今天到火車站前視察執法狀況。（市府提供）

    市長盧秀燕今天到火車站前視察執法狀況。（市府提供）

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