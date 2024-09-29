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颱風山陀兒來襲！ 中市各公所明早8時起發放沙包

颱風山陀兒來襲！台中市各區公所30日上午8時起將發放沙包，嚴加戒備。（圖由水利局提供）

颱風山陀兒來襲！台中市各區公所30日上午8時起將發放沙包，嚴加戒備。（圖由水利局提供）

2024/09/29 14:53

〔記者歐素美／台中報導〕颱風山陀兒逐漸靠進台灣，中央氣象署於今晨發布海上颱風警報，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，台中市水利局及29區公所搶險搶修開口契約均已整備待命，並通知公所於明天（30日）上午8時起發放沙包、嚴加戒備。

水利局表示，台中市有5座大型抽水站及5座簡易抽水站，均已完成整備待命，並備妥241台移動式抽水機、2萬包沙包，抽水站與移動式抽水機已完成油料補充及啟動測試，各在建工程於工區周邊圍籬及鷹架加強固定，此次颱風前已完成轄管各級排水路的清疏共計111公里，包含區域排水69公里、雨水下水道21公里、及野溪21公里等，以維排水功能正常發揮。

此外，針對山、海、屯及市區的搶險工程開口契約，水利局及29區公所已於汛期前完成43件標案發包，以利災害發生時第一時間進行搶險修救災，而隨著今年多次發生豪雨事件，尤其凱米颱風帶來的災情，部分轄區公所搶險修工程經費已提前用罄，水利局在8月即時啟動該工程後續擴充，增加契約經費動支共計4307萬元，讓第一線防救災人員無後顧之憂，以因應未來颱風豪雨可能造成的災害，降低災害損失。

水利局強調，市府已建構全方位立體水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等，超過1000部以上感測設備，透過智慧防汛網進行天氣與易淹水地區監控，讓防汛人員透過智慧型手機即時瞭解最新狀況，即時資訊傳遞可縮短至1至5分鐘，有效縮短災害通報及應變時間。

水利局並提醒區公所，強降雨發生突然，為確保用路人安全，如有積淹水情勢發生，務必協調轄區派出所協助進行交維管制，以保障市民生命財產安全。

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