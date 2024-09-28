台中樂居金獎 20社區脫穎而出

李正偉（左2）頒發「惠宇清寬」樂居年度金獎。（都發局提供）

2024/09/28 19:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市表揚2023至2024年台中樂居金獎雙年獎，多達70個社區報名，分為「小樂新生組」、「大樂新生組」、「小樂青壯組」、「大樂青壯組」及「風華永樂組」五大組別，經過3個審查階段，由20個社區脫穎而出，其中「惠宇清寬」榮獲樂居年度金獎的殊榮。

都發局指出，惠宇清寬社區住戶多為中高齡者，整體無障礙設施完善，解說牌多語言，中庭水池維護得當無雜質異物，維護良好，二手資源共享和節能教育表現出色，住戶凝聚力強，並熱心於公共事務，對社區生活認同度高。

另外小樂青壯組特優的銓璟大境社區，社區垂直綠化出色，解說牌詳細，植生牆十分亮眼，社區開放空間24小時供鄰里使用，停車場美化創意，環境如咖啡廳，管理以永續經營為目標，數位化管理優化居民生活，整體規劃措施良好。

都發局長李正偉指出，台中樂居金獎以「友善設施」、「社區營造」、「節能減碳」為三大評比主題，除各組別中評選特優、優等社區，還有樂居特色獎項共有管理維護獎、友善設施獎、社區營造、社區綠化獎、節能減碳獎等5項目；而推薦獎則為社區自主推薦，分為社區營運促進獎與暖心管理服務獎。

李正偉也說，今年度首度以雙年獎形式進行，自2023年第一年由培力課程開啟序章，邀請具有熱誠及專業的在地講師，共同規劃培力課程，透過課程促成社區的委員、總幹事、住戶等人士共同參與，彼此對話、凝聚共識。

此次由社區環境綠化與節能減碳著手，社區環保意識已逐漸成熟，再藉由頒獎典禮激勵社區持續進步和自發性管理，同時也鼓勵住戶參與社區事務，期透過獎項與頒獎典禮宣傳，促進台中社區發展，提高居住環境品質與市民的居住體驗。

銓璟大境社區以社區綠美化及社區數位化管理，獲小樂青壯組特優。（都發局提供）

2023至2024年台中樂居金獎雙年獎，20個社區獲獎。（都發局提供）

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